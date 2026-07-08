Скончалась известная актриса Луиза Лассер: бывшая жена Вуди Аллена (фото)

В Нью-Йорке на 88-м году жизни скончалась известная американская комедийная актриса Луиза Лассер, бывшая супруга и муза режиссёра Вуди Аллена. Жизнь Луизы Лассер оборвалась в её собственном доме на Манхэттене.

О трагедии, произошедшей в понедельник, 6 июля, сообщило издание The New York Times со ссылкой на близкую подругу артистки Сьюзан Шарлотту. Актриса ушла из жизни в возрасте 87 лет, оставив после себя яркий след в истории американского кинематографа и телевидения.

Луиза Лассер скончалась Фото: кадр з фільму

Творческий путь и культовые роли

Лассер завоевала признание благодаря своему беззаботному характеру и уникальному комедийному таланту. Её профессиональный взлёт начался с ярких ролей в ранних фильмах Вуди Аллена. Зрители помнят её по ролям в таких известных фильмах, как "Смешники", "Что случилось, тигровая лилия?", "Хватай деньги и беги", "Бананы", "Всё, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить" и "Воспоминания о "Звёздной пыли"".

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Наибольшую популярность и признание актрисе принесла главная роль в культовой сатирической мыльной опере "Мэри Гартман, Мэри Гартман", которая стала её настоящей визитной карточкой.

Личная жизнь

Луизу Лассер и Вуди Аллена связывали не только совместные кинопроекты, но и брак. Творческий тандем официально прожил вместе три года — с 1966 по 1969 год. Несмотря на развод, они смогли сохранить профессиональные отношения и продолжили успешно сотрудничать на съёмочной площадке.

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