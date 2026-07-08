Померла відома акторка Луїза Лассер: колишня дружина Вуді Аллена (фото)

У Нью-Йорку на 88-му році життя померла відома американська комедійна акторка Луїза Лассер, яка була колишньою дружиною та музою режисера Вуді Аллена. Життя Луїзи Лассер обірвалося у її власному будинку на Мангеттені.

Про трагедію, що сталася в понеділок, 6 липня, повідомило видання The New York Times із посиланням на близьку подругу артистки Сьюзен Шарлотту. Акторка пішла з життя у віці 87 років, залишивши по собі яскравий слід в історії американського кінематографа та телебачення.

Луїза Лассер померла Фото: кадр з фільму

Творчий шлях та культові ролі

Лассер здобула визнання завдяки своєму безтурботному характеру та унікальному комедійному таланту. Її професійний злет розпочався з яскравих ролей у ранніх стрічках Вуді Аллена. Глядачі пам'ятають її за роботами у таких відомих фільмах, як "Смішники", "Що сталося, тигрова лілія?", "Хапай гроші і біжи", "Банани", "Все, що ви завжди хотіли знати про секс, але боялися запитати" та "Спогади про "Зоряний пил".

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Найбільшу популярність та визнання акторці принесла головна роль у культовій сатиричній мильній опері "Мері Гартман, Мері Гартман", яка стала її справжньою візитівкою.

Особисте життя

Луїзу Лассер та Вуді Аллена пов'язували не лише спільні кінопроєкти, а й шлюб. Творчий тандем офіційно прожив разом три роки — з 1966 до 1969 року. Попри розлучення, вони змогли зберегти професійний зв'язок та продовжили успішно співпрацювати на знімальному майданчику.

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