В РФ осудили известную певицу Монеточку (фото)

Российскую певицу Монеточку (Елизавету Гирдимову) заочно приговорили к одному году колонии за отсутствие обязательной для РФ маркировки "иноагент" в её социальных сетях. Соответствующий приговор вынес мировой судья в Москве, хотя государственное обвинение требовало для артистки почти два года лишения свободы.

Поводом для уголовного преследования стали публикации певицы в Instagram, сделанные в период с 16 по 24 мая 2024 года. Прокуроры настаивали на сроке лишения свободы в 1 год и 10 месяцев за уклонение от обязанностей так называемого "иноагента", однако суд несколько сократил этот срок, пишет российская "Медиазона".

В ходе заседания сторона обвинения особо подчеркнула антивоенную позицию певицы, её негативное отношение к политике Владимира Путина и действиям российской армии, а также её публичную поддержку Украины с призывами прекратить разрушение городов.

История преследований и позиция артистки

Российские власти начали последовательное давление на певицу ещё в январе 2023 года, когда Минюст РФ официально признал её "иностранным агентом". Впоследствии Басманный суд дважды привлекал исполнительницу к административной ответственности и налагал штрафы по 30 тысяч рублей за публикации без соответствующей маркировки. Ситуация существенно обострилась в начале сентября 2025 года, когда против артистки возбудили уголовное дело, а уже в октябре её объявили в розыск.

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Певица Монеточка с призывом "Нет войне" Фото: Instagram

Отметим, что Монеточка уехала из России сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину. Она открыто выступила против войны и начала проводить благотворительные концерты, средства от которых направляла на помощь украинским беженцам.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

"Монеточка" во время концерта в латвийской столице Риге начала задыхаться, из-за чего мероприятие пришлось отменить.

Российская певица Алла Пугачева открыто осудила полномасштабную войну РФ против Украины, назвав её причиной своего отъезда из дома и поддержав позицию мужа, юмориста Максима Галкина.

Кроме того, Макс Корж, на концерт которого украинцы массово "рвались", попросил не оскорблять Путина.