У РФ засудили відому співачку Монеточку (фото)

Російську співачку Монеточку (Єлизавету Гирдимову) заочно засудили до одного року колонії через відсутність обов'язкового для РФ маркування "іноагент" у її соцмережах. Відповідний вирок ухвалив мировий суддя в Москві, хоча державне обвинувачення вимагало для артистки майже два роки ув'язнення.

Приводом для кримінального переслідування стали публікації виконавиці в Instagram, зроблені у період з 16 по 24 травня 2024 року. Прокурори наполягали на терміні 1 рік і 10 місяців позбавлення волі за ухилення від обов'язків так званого "іноагента", проте суд дещо зменшив цей строк, пише російська Медіазона.

Під час засідання сторона обвинувачення окремо наголосила на антивоєнній позиції співачки, її негативному ставленні до політики Володимира Путіна та дій російської армії, а також на публічній підтримці України із закликами припинити руйнування міст.

Історія переслідування та позиція артистки

Російська влада розпочала послідовний тиск на співачку ще у січні 2023 року, коли Мінюст РФ офіційно визнав її "іноземним агентом". Згодом Басманний суд двічі притягував виконавицю до адміністративної відповідальності та призначав штрафи по 30 тисяч рублів за публікації без відповідного маркування. Ситуація суттєво загострилася на початку вересня 2025 року, коли проти артистки порушили кримінальну справу, а вже в жовтні її оголосили у розшук.

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Співачка Монеточка з закликом "Нет войне" Фото: Instagram

Зазначимо, що Монеточка виїхала з Росії одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вона відкрито виступила проти війни та почала проводити благодійні концерти, кошти від яких спрямовувала на допомогу українським біженцям.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

"Монеточка" під час концерту у латвійській столиці Ризі почала задихатися, через що подію довелося скасувати.

Російська співачка Алла Пугачова відкрито засудила повномасштабну війну РФ проти України, назвавши її причиною свого від’їзду з дому та підтримавши позицію чоловіка, гумориста Максима Галкіна.

Крім того, Макс Корж, на концерт якого масово "рвались" українці, попросив не ображати Путіна.