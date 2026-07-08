Никогда не делайте этих 6 вещей на первом свидании

Первые свидания часто вызывают беспокойство. Добавьте к этому тот факт, что нам уже может понравиться этот человек, и ситуация становится ещё более стрессовой.

Достаточно просто сидеть напротив незнакомца, чтобы любой начал вести себя немного странно. Хотя в отношении первых свиданий нет строгих правил, желание показать себя с лучшей стороны часто приводит к тому, что мы делаем то, чего, вероятно, не следует делать. Об этом эксперты рассказали Huff Post.

"Большинство людей приходят в надежде, что их выберут", — сказала Надя Эдвардс, эксперт по знакомствам и автор книги "Перезагрузка свиданий".

Они сосредоточены на том, чтобы произвести хорошее впечатление, сказать правильные вещи и найти общий язык. Люди забывают, что они там для того, чтобы собрать информацию. Цель первого свидания — не в том, чтобы вас выбрали. Цель — решить, хотите ли вы выбрать их.

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Некоторые из наиболее распространенных ошибок

1. Вы не знаете, что ищете

Конечно, первое свидание может быть увлекательным, но если вы не знаете, чего ищете, оно может закончиться полным провалом.

"Если вы не знаете, что для вас самое важное в отношениях, вы упустите важную информацию, которая находится прямо перед вами", — говорит Эдвардс.

Люди должны обращать внимание на то, насколько согласуется то, что для них наиболее важно в эмоциональном и практическом плане, а также в их повседневной жизни.

"Химия может подсказать вам, интересуетесь ли вы друг другом. Но она не может сказать, есть ли у вас общие взгляды. Прочная связь — это не то же самое, что общие взгляды. Настоящий вопрос не в том, "чувствую ли я что-то?". Он в том, "что я узнала об этом человеке?". Цель первого свидания — не второе свидание. Это информация", — говорит эксперт.

2. Вы слишком много говорите (и недостаточно слушаете)

Совершенно нормально немного нервничать на первом свидании. Некоторые люди могут говорить больше, чем обычно, чтобы успокоиться, но если вы заметите, что говорите сами с собой, возможно, стоит сделать шаг назад.

"Одна из самых больших ошибок на первом свидании, которую я замечаю, — это то, что люди превращают разговор в монолог, а не в диалог", — сказала Натасия Миллер, штатный сексолог DatingAdvice.

Когда вы волнуетесь или очень хотите произвести на кого-то впечатление, ваша нервная система переходит в режим действия — вы говорите больше, ускоряете темп и забываете о любопытстве.

Миллер предлагает простое правило: если вы заметили, что говорили несколько минут, сделайте паузу и задайте искренний, открытый вопрос. Любопытство сделает свидание менее похожим на собеседование.

Любопытство сделает свидание менее похожим на собеседование Фото: Freepik

3. Вы идете на свидание без активности

Иногда самой большой ошибкой становится место встречи.

"Я ненавижу свидания, которые сводятся к тому, чтобы сидеть за столом с едой или напитками. Кофе, обед, ужин или напитки — это просто собеседования, где двое людей задают те же вопросы, что и на последних 10 свиданиях", — заявил Эрик Резник, эксперт по онлайн-знакомствам и автор анкет для знакомств.

Вместо этого он рекомендует выбрать свидание, предполагающее движение или активность.

4. Слишком быстрое эмоциональное вовлечение

Весёлого, кокетливого первого свидания может оказаться достаточно, чтобы мы надеялись, что завтра сможем удалить приложения для знакомств. Но, как предупреждает Эдвардс, одно удачное свидание — это лишь один показатель, это не отношения, и это точно не показатель того, как на самом деле будут выглядеть отношения с этим человеком.

"Интересный разговор, химия и влечение могут заставить людей начать заполнять пробелы в том, кем, по их мнению, является тот или иной человек, но вы ещё не знаете этого человека", — сказала она.

Одного свидания недостаточно, чтобы понять, как человек справляется с разочарованием и решает конфликты.

5. Чрезмерное распространение информации с целью навязать близость

Важно понимать, что незнакомец, с которым вы познакомились в приложении, не обязательно заслуживает того, чтобы вы рассказали ему всю историю своей жизни на первом свидании.

"Люди часто сразу же делятся очень личными историями, чтобы „стать настоящими“, — сказал Миллер.

Лучший подход — делиться информацией постепенно. Начните с более простых, но все же важных тем, таких как ваши ценности и то, как вы воспринимаете этот период жизни.

Лучший подход — это поэтапное предоставление информации Фото: SciTechDaily

6. Вы играете в игры после свидания

Иногда самые серьёзные ошибки первого свидания происходят после его окончания, когда поведение после свидания колеблется между двумя крайностями: чрезмерным количеством текстовых сообщений или полным молчанием. Резник говорит, что ни один из этих подходов не приносит пользы.

После удачного первого свидания многие испытывают соблазн "нажать на газ" и сразу же активизировать общение. Однако нужно действовать размеренно и поддерживать общение на том же уровне, что и до свидания.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Многие люди проводят месяцы или даже годы в нездоровых отношениях, запертые в круге сомнений в себе, размышляя, является ли расставание правильным выбором.

Есть несколько тревожных сигналов, на которые стоит обратить внимание в людях, с которыми вы ходите на свидания, чтобы потом не "обжечься".

На вашу карьеру могут влиять и черты характера человека, с которым вы состоите в отношениях.