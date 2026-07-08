Ніколи не робіть ці 6 речей на першому побаченні

Перші побачення часто викликають тривогу. Додайте до цього той факт, що нам уже може подобатися людина, і це стає ще більш стресово.

Сидіти навпроти незнайомця достатньо, щоб будь-хто поводився трохи дивно. Хоча немає суворих правил, коли йдеться про перші побачення, бажання показати себе з найкращого боку часто призводить до того, що ми робимо те, чого, ймовірно, не повинні. Експерти розповіли Huff Post про це.

"Більшість людей з'являються в надії, що їх оберуть", — сказала Надя Едвардс, експертка зі знайомств та авторка книги "Перезавантаження побачень.

Вони зосереджені на тому, щоб справити гарне враження, сказати правильні речі та створити хімію. Люди забувають, що вони там для того, щоб зібрати інформацію. Мета першого побачення — не в тому, щоб вас обрали. Мета — вирішити, чи хочете ви їх вибрати.

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Деякі з найпоширеніших помилок

1. Ви не знаєте, чого шукаєте

Звичайно, перше побачення може бути захопливим, але якщо ви не знаєте, чого шукаєте, побачення може закінчитися повним провалом.

"Якщо ви не знаєте, що для вас найважливіше у стосунках, ви пропустите важливу інформацію, яка прямо перед вами", — каже Едвардс.

Люди повинні звертати увагу на узгодженість того, що для них найважливіше в емоційному, практичному плані та в їхньому повсякденному житті.

"Хімія може сказати вам, чи ви зацікавлені. Вона не може сказати вам, чи у вас є спільна позиція. Міцний зв'язок — це не те саме, що спільна позиція. Справжнє питання не в тому, "чи відчуваю я щось?". Воно в тому, "що я дізналася про цю людину?". Мета першого побачення — не друге побачення. Це інформація", — каже експертка.

2. Ви забагато говорите (і недостатньо слухаєте)

Цілком нормально трохи нервувати на першому побаченні. Деякі люди можуть говорити більше, ніж зазвичай, щоб заспокоїти нерви, але якщо ви помітите, що говорите самі, можливо, варто відступити.

"Одна з найбільших помилок на першому побаченні, яку я бачу, — це те, що люди перетворюють розмову на монолог, а не на діалог", — сказала Натасія Міллер, штатна сексологиня DatingAdvice.

Коли ви хвилюєтеся або дуже хочете справити на когось враження, ваша нервова система переходить у режим виконання — ви більше говорите, прискорюєте темп і забуваєте про цікавість.

Міллер пропонує просте правило: якщо ви помітили, що говорили кілька хвилин, зробіть паузу та поставте щире, відкрите запитання. Цікавість зробить побачення менш схожим на співбесіду.

Цікавість зробить побачення менш схожим на співбесіду Фото: Freepik

3. Ви йдете на побачення без жодної активності

Іноді найбільшою помилкою є місце побачення.

"Я ненавиджу побачення, які обертаються навколо сидіння за столом з їжею чи напоями. Кава, обід, вечеря чи напої — це просто співбесіди, де двоє людей ставлять ті самі питання, що й на останніх 10 побаченнях", — заявив Ерік Резнік, експерт з онлайн-знайомств та автор профілів для знайомств.

Натомість він рекомендує обрати побачення, яке передбачає рух чи активність.

4. Занадто швидке емоційне залучення

Веселого, кокетливого першого побачення може бути достатньо, щоб ми сподівалися, що зможемо завтра видалити додатки для знайомств. Але, як попереджає Едвардс, одне вдале побачення — це лише один показник, це не стосунки, і це точно не показник того, як насправді виглядатимуть стосунки з цією людиною.

"Гарна розмова, хімія та потяг можуть змусити людей почати заповнювати прогалини в тому, ким, на їхню думку, є хтось, але ви ще не знаєте цю людину", — сказала вона.

Одного побачення недостатньо, щоб знати, як хтось справляється з розчаруванням, керує конфліктами.

5. Надмірне поширення інформації, щоб нав'язати близькість

Важливо розуміти, що незнайомець, з яким ви познайомилися в додатку, не обов'язково заслуговує на повну історію вашого життя на першому побаченні.

"Люди часто одразу розкривають глибоко особисті історії, щоб "стати реальними", — сказав Міллер.

Кращий підхід — це ділитися інформацією пошарово. Почніть з легших, але все ж значущих тем, таких як ваші цінності та те, як виглядає цей період життя для вас.

Кращий підхід — це ділитися інформацією пошарово Фото: SciTechDaily

6. Ви граєте в ігри після побачення

Іноді найбільші помилки першого побачення трапляються після його закінчення, коли поведінка після побачення коливається між двома крайнощами: надмірне надсилання текстових повідомлень або мовчання. Резнік каже, що жоден з цих підходів не є корисним.

Після вдалого першого побачення багато людей відчувають спокусу "натиснути на газ" і негайно посилити спілкування. Натомість треба триматися стабільно та підтримувати спілкування на тому ж рівні, що й до побачення.

Нагадаємо, Фокус раніше писав. що:

Багато людей проводять місяці або навіть роки в нездорових стосунках, замкнені в циклі сумнівів у собі, розмірковуючи, чи розставання — правильний вибір.

Є кілька тривожних сигналів, на які варто звернути увагу в людях, з якими ви ходите на побачення, аби потім не "обпектися".

На вашу кар’єру можуть впливати й риси характеру людини, з якою ви перебуваєте у стосунках.