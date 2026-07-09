Принц Гарри обожает это простое блюдо на завтрак: его можно приготовить за 3 минуты

Пока визит принца Гарри в Великобританию погрузился в логистический хаос из-за проблем с жильем, поднять ему настроение может разве что любимый завтрак. Как оказалось, 41-летний герцог Сассекский и сам прекрасно справляется на кухне, а его фирменным блюдом является идеальная яичница-болтушка.

Принц прибыл в Великобританию, и ему дали понять, что его присутствие во дворце может поставить под угрозу конституционную позицию его отца, короля Чарльза III, на фоне ожидания судебного решения по делу Гарри против издательства Associated Newspapers. Пресс-секретарь герцога подтвердил, что тот прилетел в Лондон в понедельник. Супруга принца, Меган Маркл, и их двое детей остались в США из-за продолжающихся споров о безопасности семьи, пишет Ok!

Чем завтракает принц, когда остается один?

Чтобы поднять себе настроение в этой стрессовой ситуации, Гарри мог бы приготовить своё фирменное блюдо, где бы он ни оказался. Хотя главным поваром в семье считается Меган Маркл, герцог Сассекский также умеет создавать кулинарные шедевры, особенно когда речь идет о завтраках.

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В своём лайфстайл-сериале на Netflix "С любовью, Меган" (With Love, Meghan) герцогиня рассказала о кулинарных отношениях в их паре. 44-летняя Меган поделилась, что её муж готовит "замечательные завтраки", но одно блюдо у него получается лучше всего:

"На днях он приготовил просто невероятную яичницу-болтушку", — вспомнила Меган о кулинарном таланте своего мужа в эпизоде, где она готовила вместе с подругами Келли Макки Зайфен и Эбигейл Спенсер.

Хотя яичница-болтушка (scrambled eggs) кажется простым блюдом, приготовить её идеально не так-то просто. В кулинарном мире до сих пор ведутся споры о том, как лучше её жарить: быстро на сильном огне или медленно на слабом. Однако при правильном подходе процесс занимает менее трёх минут.

Калифорнийский образ жизни вместо фаст-фуда

После переезда в Америку в марте 2020 года 41-летний принц Гарри перешел на гораздо более здоровый рацион. По словам экспертов, он кардинально изменил свои пищевые привычки.

Как изменилось меню принца Гарри:

Раньше: пицца, фаст-фуд и другая вредная еда.

Настоящее: киноа, капуста кале, большое количество фруктов и зеленых смузи.

Эксперт по поведению Даррен Стентон отмечает, что Гарри полностью перенял калифорнийский образ жизни. Большую роль в этом сыграла Меган, которая обожает экспериментировать на кухне и раньше делилась рецептами в своём блоге.

"Меган очень осознанно подходит к питанию и стремится вести здоровый образ жизни. В течение недели она обычно придерживается веганской и безглютеновой диеты. Однако по выходным она позволяет себе расслабиться и полакомиться тем, чего обычно избегает. Такая гибкость демонстрирует её умение развлекаться, сохраняя при этом дисциплину", — подытожил Стентон.

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