Принц Гаррі обожнює цю просту страву на сніданок: її можна приготувати за 3 хвилини

Поки візит принца Гаррі до Великої Британії занурився в логістичний хаос через проблеми з житлом, покращити настрій йому може хіба що улюблений сніданок. Як виявилося, 41-річний герцог Сассекський і сам чудово дає собі раду на кухні, а його фірмовою стравою є ідеальна яєчня-бовтанка.

Принц прибув до Великої Британії і йому натякнули, що його присутність у палаці може скомпрометувати конституційну позицію його батька, короля Чарльза III, на тлі очікування судового рішення у справі Гаррі проти видавництва Associated Newspapers. Прессекретар герцога підтвердив, що він прилетів до Лондона в понеділок. Дружина принца, Меган Маркл, та їхні двоє дітей залишилися в США через тривалі суперечки щодо безпеки родини, пише Ok!

Чим снідає принц на самоті?

Щоб підняти собі настрій у цій стресовій ситуації, Гаррі міг би приготувати свою фірмову страву, де б він зараз не зупинився. Хоча головним кухарем у родині вважається Меган Маркл, герцог Сассекський також уміє створювати кулінарні шедеври, особливо коли йдеться про сніданки.

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У своєму лайфстайл-серіалі на Netflix "З любов'ю, Меган" (With Love, Meghan) герцогиня розповіла про кулінарну динаміку в їхній парі. 44-річна Меган поділилася, що її чоловік готує "чудові сніданки", але одна страва вдається йому найкраще:

"Днями він приготував просто неймовірну яєчню-бовтанку", — згадав кулінарний талант чоловіка Меган під час епізоду, де вона готувала разом із подругами Келлі Маккі Зайфен та Ебігейл Спенсер.

Хоча яєчня-бовтанка (scrambled eggs) здається простою стравою, її не так легко приготувати ідеально. У кулінарному світі досі точаться суперечки, як краще її смажити: швидко на сильному вогні чи повільно на слабкому. Проте за правильного підходу процес займає менш як три хвилини.

Каліфорнійський спосіб життя замість фастфуду

Після переїзду до Америки у березні 2020 року 41-річний принц Гаррі перейшов на значно здоровіший раціон. За словами експертів, він кардинально змінив свої харчові звички.

Як змінилося меню принца Гаррі:

Минуле: Піца, фастфуд та інша нездорова їжа.

Теперішнє: Кіноа, капуста кале, велика кількість фруктів та зелені смузі.

Експерт із поведінки Даррен Стентон зазначає, що Гаррі повністю перейняв каліфорнійський стиль життя. Велику роль у цьому зіграла Меган, яка обожнює експериментувати на кухні та раніше ділилася рецептами у своєму блозі.

"Меган дуже свідомо ставиться до їжі й прагне вести здоровий спосіб життя. Протягом тижня вона зазвичай дотримується веганської та безглютенової дієти. Проте на вихідних вона дозволяє собі розслабитися й поласувати тим, чого зазвичай уникає. Така гнучкість показує її вміння розважатися, зберігаючи при цьому дисципліну", — підсумував Стентон.

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