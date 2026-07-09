Бывшая солистка "ВИА Гры" рассказала о разводе с мужем, который старше ее на 18 лет

Украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос прокомментировала развод с мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко, который старше её на 18 лет.

Пара прожила в браке 11 лет, у них родилась дочь София. Однако весной 2024 года стало известно об их разводе. Накануне Димопулос в Instagram поделилась некоторыми подробностями о причинах разрыва.

Димопулос о разводе с Кучеренко

Певица, которая сейчас живет в Дубае, намекнула, что именно она инициировала разрыв. По словам Санты, решение было сложным, и она долго его обдумывала.

"Я прожила 11 лет в отношениях. Мы взрослели вместе, создавали семью, у нас родился ребенок. И я, правда, благодарна этому периоду за очень много уроков. Решение о разводе стало одним из самых сложных в моей жизни. Я шла к нему не один день и не один месяц. И это не был выбор против кого-то. Это был выбор в пользу себя", — написала бывшая звезда "ВИА Гры".

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Несмотря ни на что, Санта благодарна Игорю за 11 лет, прожитых вместе, а также за дочь.

Фото: Instagram

Кроме того, по словам певицы, именно эти события стали началом знакомства Санты с настоящей собой.

Отметим, что Димопулос и Кучеренко официально поженились в 2015 году. В 2019 году Санта родила дочь Софию, которой сейчас шесть лет. Также певица воспитывает старшего сына Даниэля от предыдущих отношений с телеведущим Андреем Джеджулой — парню уже 17 лет.

Димопулос с детьми Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Санта Димопулос с размахом отпраздновала свой 39-й день рождения на закрытой девичнике в Дубае.

Бывшая солистка "ВИА Гры" заявила, что её сын отказался уезжать из Украины. Юноша живёт в Киеве и даже не рассматривает вариант уехать за границу на обучение.

Кроме того, артистка назвала причину развода с "мужчиной своей мечты", который старше её на 18 лет.