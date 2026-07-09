Колишня солістка "ВІА Гри" заговорила про розлучення з чоловіком, старшим на 18 років

Українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос прокоментувала розлучення з чоловіком-бізнесменом Ігорем Кучеренком, старшим за неї на 18 років.

Пара прожила у шлюбі 11 років, стала батьками доньки Софії. Втім, навесні 2024 року стало відомо про їхнє розлучення. Дімопулос напередодні в Instagram зробила деякі зізнання про причини розриву.

Дімопулос про розлучення з Кучеренком

Співачка, яка наразі живе в Дубаї, натякнула, що ініціаторкою розриву була саме вона. За словами Санти, рішення було складним і вона його обдумувала тривалий час.

"Я прожила 11 років у стосунках. Ми дорослішали разом, будували сім’ю, у нас народилася дитина. І я, правда, вдячна цьому періоду за дуже багато уроків. Рішення про розлучення стало одним із найнепростіших у моєму житті. Я йшла до нього не один день і не один місяць. І це не був вибір проти когось. Це був вибір на користь себе", — написала колишня зірка "ВІА Гри".

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Попри все, Санта вдячна Ігорю за 11 років разом, а також за доньку.

Фото: Instagram

Також, за словами співачки, саме ці події стали початком знайомства Санти зі справжньою собою.

Зазначимо, що Дімопулос і Кучеренко офіційно стали подружжям у 2015 році. У 2019-му Санта народила доньку Софію, якій зараз шість років. Також співачка виховує старшого сина Даніеля від попередніх стосунків із телеведучим Андрієм Джеджулою — хлопцю вже 17.

Дімопулос з дітьми Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Санта Дімопулос гучно відсвяткувала своє 39-річчя на закритій дівочій вечірці в Дубаї.

Екссолістка "ВІА Гри" заявила, що її син відмовився виїжджати з України. Юнак живе в Києві та навіть не розглядає варіант виїжджати за кордон на навчання.

Крім того, артистка назвала причину розлучення з "чоловіком мрії", який старший від неї на 18 років.