51-летнего Леонардо Ди Каприо застали на свидании с итальянской моделью (фото)

Леонардо Ди Каприо и его девушка Виттория Черетти наслаждались романтической велосипедной прогулкой во время редкого публичного свидания в Нью-Йорке.

51-летний лауреат премии "Оскар" прокатился по городу с 28-летней Черетти. Об этом пишет Daily Mail.

Девушка Леонардо Ди Каприо

Звезда фильма "Остров проклятых" выбрал повседневный образ для дневной прогулки, надев тёмно-коричневые шорты и простую белую рубашку. Ди Каприо также надел солнцезащитные очки, кепку с принтом и маску, закрывавшую подбородок.

Тем временем Черетти была одета в яркую красную майку, джинсы и белый свитер, накинутый на плечи. Тёмные волосы модели были разделены посередине и ниспадали на плечи лёгкими волнами.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти Фото: The Image Direct

Итальянка дополнила наряд золотым колье и стильными солнцезащитными очками.

Отношения Ди Каприо и Черетти

Впервые имя актёра стали связывать с моделью почти три года назад, и пара в основном старалась не афишировать свои отношения.

Відео дня

Ещё в августе 2023 года пару заметили в Санта-Барбаре, Калифорния. В следующем месяце Лео отправился в Италию, где посетил Неделю моды в Милане, на которой Черетти выходил на подиум.

Виттория Черетти Фото: instagram.com/vittoria

Позже в том же году источник сообщил Us Weekly, что Ди Каприо был "безумно влюблен" в модель, добавив, что у них обоих "много общего".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Виттория Черетти отправилась на отдых во Французскую Полинезию.

Девушка Леонардо Ди Каприо появилась в кружевном платье.

Кроме того, актера остановила и обыскала полиция, которая не узнала его на Ибице. Один из самых известных мужчин в мире был вынужден представиться и предъявить документ, удостоверяющий личность.