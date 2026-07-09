51-річного Леонардо Ді Капріо заскочили на побаченні з італійською моделлю (фото)

Леонардо Ді Капріо та його дівчина Вітторія Черетті насолоджувалися романтичною велосипедною прогулянкою під час рідкісного публічного побачення в Нью-Йорку.

51-річний володар премії "Оскар" проїхався по місту з 28-річною Черетті. Про це пише Daily Mail.

Дівчина Леонардо Ді Капріо

Зірка фільму "Острів проклятих" обрав повсякденний образ для денної прогулянки, одягнувши темно-коричневі шорти та просту білу сорочку. Ді Капріо також одягнув сонцезахисні окуляри, кепку з принтом та маску для обличчя, що прикривала підборіддя.

Черетті тим часом носила яскраву червону майку, джинси та білий светр, накинутий на плечі. Темне волосся моделі було розділене посередині та спадало на плечі легкими хвилями.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті Фото: The Image Direct

Італійка доповнила вбрання золотим кольє та стильними сонцезахисними окулярами.

Стосунки Ді Капріо та Черетті

Вперше актора пов'язали з моделлю майже три роки тому, і пара переважно тримала свої стосунки подалі від уваги публіки.

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Ще в серпні 2023 року пару помітили в Санта-Барбарі, Каліфорнія. Наступного місяця Лео вирушив до Італії, де відвідав Тиждень моди в Мілані, на якому Черетті прогулювався подіумом.

Вітторія Черетті Фото: instagram.com/vittoria

Пізніше того ж року джерело повідомило Us Weekly, що Ді Капріо був "повністю закоханий" у модель, додавши, що у них обох "багато спільного".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Вітторія Черетті вирушила на відпочинок до Французької Полінезії.

Дівчина Леонардо Ді Капріо показалась у мереживній сукні.

Крім того, актора зупинила та обшукала поліція, яка не впізнала його на Ібіці. Один з найвідоміших чоловіків світу мусив представитися та показати документ, що посвідчує особу.