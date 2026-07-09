Бывший участник шоу "Холостяк" впервые показал лицо своей дочери: как выглядит девочка (фото)

Бывший участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа впервые полностью показали лицо своей годовалой дочери Нины. До сих пор звездная чета тщательно скрывала девочку от посторонних глаз, но на днях решилась на нежную семейную фотосессию.

Для особенной фотосессии семья выбрала гармоничные и изысканные образы. Лиза Чичуа позировала в темно-синем кружевном платье с ажурным узором, собрав волосы в гладкий низкий пучок. Маленькая Нина надела наряд настоящей принцессы — пышное кремово-белое платье с объёмными рукавами, светлые туфельки и причёску с двумя бантиками.

Иракли Макацария подобрал наряд в тон одежде своей жены, надев темно-синюю рубашку с закатанными рукавами и темные брюки. Под трогательным постом пара оставила лаконичную подпись: "Наша Нина".

Дети Иракли Макацарии

В настоящее время Иракли и Лиза воспитывают уже троих общих детей. Их первенец Георгий родился в июне 2023 года, и родители ранее показали его лицо. В январе 2025 года на свет появилась дочь Нина, которая и стала звездой новой съемки, а уже в начале июня 2026 года супруги порадовали подписчиков новостью о рождении третьего ребенка — ещё одной девочки.

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