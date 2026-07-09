Колишній "Холостяк" вперше показав обличчя своєї доньки: який вигляд має дівчинка (фото)

Колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа вперше повністю відкрили обличчя своєї однорічної доньки Ніни. Досі зіркове подружжя ретельно приховувало дівчинку від сторонніх очей, але днями наважилося на ніжну сімейну фотосесію.

Для особливого фотосету родина обрала гармонійні та вишукані луки. Ліза Чічуа позувала у темно-синій мереживній сукні з ажурним візерунком, зібравши волосся у гладкий низький пучок. Маленька Ніна приміряла образ справжньої принцеси — пишну кремово-білу сукню з об'ємними рукавами, світлі туфельки та зачіску з двома бантиками.

Іраклі Макацарія підтримав колірну гаму дружини, вбравшись у темно-синю сорочку із закоченими рукавами та темні штани. Під зворушливим дописом пара залишила лаконічний підпис: "Наша Ніна".

Діти Іраклі Макацарії

Наразі Іраклі та Ліза виховують уже трьох спільних дітей. Їхній первісток Георгій народився у червні 2023 року, і його обличчя батьки розсекретили раніше. У січні 2025 року на світ з'явилася донечка Ніна, яка й стала зіркою нової зйомки, а вже на початку червня 2026 року подружжя порадувало підписників новиною про народження третьої дитини — ще однієї дівчинки.

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