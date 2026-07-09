28-летняя дочь Кузьмы Барбара открыла бизнес в центре Киева (фото)

Дочь украинского певца Кузьмы Скрябина, 28-летняя Барбара, открыла бизнес в центре Киева, применив свои знания в области медицины.

После окончания университета девушка открыла клинику эстетической косметологии и дерматологии. Дочь легендарного музыканта рассказала "Радио Люкс", что начать такое дело во время войны было непросто из-за ряда трудностей.

Дочь Скрябина открыла свой бизнес

"Решиться было очень сложно, ведь мы живём в очень непростое время. Клиника — это не только красота и медицина, это еще и большая ответственность. Поэтому в условиях войны было трудно сделать первый шаг. Тем более ремонт в условиях отключения электричества и обстрелов. Все это добавляло переживаний", — говорит Кузьменко.

Клиника Барбары в центре Киева уже принимает первых пациентов. Кроме того, дочь Андрея Кузьменко призналась, что поддерживает хорошие отношения с некоторыми друзьями отца из мира шоу-бизнеса.

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Барбара Кузьменко Фото: Instagram

"Папа общался со многими артистами. С некоторыми из них у меня действительно сложились хорошие, теплые отношения. Что касается Натальи Могилевской, то я была бы рада, если бы она пришла в клинику", — говорит бизнес-леди.

А мама Барбары, Светлана, призналась, что девушка пробовала делать первые инъекции на ней, чтобы научиться.

Барбара Кузьменко с мужем Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Известный украинский музыкальный продюсер Владимир Бебешко уехал в Польшу из-за серьезных проблем со здоровьем. Близкий друг Кузьмы Скрябина перенес тяжелый инсульт.

Единственная дочь легендарного Кузьмы Скрябина, 28-летняя Барбара, выбрала путь, далекий от светских хроник.

В сентябре 2025 года в Житомирской области открыли новый памятник Кузьме. Однако скульптура понравилась далеко не всем.