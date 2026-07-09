28-річна донька Кузьми Барбара відкрила бізнес у центрі Києва (фото)

Донька українського співака Кузьми Скрябіна, 28-річна Барбара, відкрила бізнес у центрі Києва, використавши свою медичну освіту.

Після закінчення університету дівчина відкрила клініку естетичної косметології та дерматології. Донька легендарного музиканта розповіла Радіо Люкс, що почати таку справу під час війни було непросто через низку викликів.

Донька Скрябіна відкрила бізнес

"Наважитися було дуже складно, бо живемо у дуже непростий час. Клініка — це не тільки про красу та медицину, це і про велику відповідальність. Тому у воєнні реалії було важко зробити перший крок. Тим паче ремонт у блекаут, обстріли. Все це додавало переживань", — каже Кузьменко.

Клініка Барбари в центрі Києва вже приймає перших пацієнтів. Також донька Андрія Кузьменка зізналася, що підтримує хороші стосунки з деякими друзями тата зі світу шоубізнесу.

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Барбара Кузьменко Фото: Instagram

"Тато спілкувався з великою кількістю артистів. З деякими я дійсно в хороших, теплих стосунках. Щодо Наталі Могилевської, то я була би рада, якби вона прийшла в клініку", — каже бізнес-леді.

А мама Барбари Світлана зізналася, що на ній дівчина випробовувала перші інʼєкції, аби навчитися їх робити.

Барбара Кузьменко з чоловіком Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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