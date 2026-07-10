Юный блогер из села "разрывает" сеть и набирает миллионы просмотров (фото)

Украинский юный блогер "Деник из села" стал звездой интернета. На него даже обратил внимание знаменитый дизайнер Руслан Багинский.

Парень показывает жизнь такой, какая она есть. И именно эта искренность и естественность покорили сердца тысяч людей. Фокус рассказывает, что о нём известно.

Кто такой "Деник из села"

На блогера в Instagram сейчас подписаны 38,8 тысяч человек, а некоторые его видео набирают более миллиона просмотров.

Денис создает эпатажные образы, показывает, как готовит блюда, и просто транслирует свою жизнь в селе, собирая теплые отзывы людей.

Деник из села Фото: Instagram

"Деник — это блогер, которому я поверила с первого взгляда. Вы видите, насколько он искренен и романтичен в своих публикациях, и в жизни он тоже очень искренний, мечтательный, трудолюбивый, талантливый и настойчивый. Вы бы только видели, как много он работает. И вот… он получает подарок от @ruslanbaginskiy. Очень гордимся! Фэшн-бренды, обратите, пожалуйста, внимание на нашего Деника. Он точно станет фэшн-иконой", — написала пользовательница сети (siniciliya) в Threads.

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Деник из села Фото: Instagram

Образы Деника

Недавно юноша самостоятельно создал образ из розовых ниток и поделился результатом.

"Для меня это не просто необычный образ. Я вложил в него гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Это о смелости быть собой, не бояться выделяться и показывать себя через то, что ты любишь создавать. Я очень доволен результатом. Такие работы ещё больше вдохновляют меня двигаться вперёд, экспериментировать и воплощать новые идеи. И я точно не собираюсь останавливаться", — написал Денис и поблагодарил подписчиков за поддержку.

Образ Деника Фото: Instagram

В частности, на парня из села обратил внимание знаменитый дизайнер Руслан Багинский, головные уборы которого носят Мадонна, Белла Хадид, Пэрис Хилтон и другие мировые звезды. Денис получил в подарок кепку небесного оттенка.

"До сих пор не могу поверить, что держу в руках головной убор бренда Руслана Багинского. Для меня это гораздо больше, чем просто подарок. Это огромная честь и мотивация творить ещё больше", — прокомментировал юный блогер.

Деник получил головной убор от Багинского

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