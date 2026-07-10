Юний блогер із села "розриває" мережу та збирає мільйони переглядів (фото)

Український юний блогер "Денік із села" став зіркою мережі. На нього навіть звернув увагу знаменитий дизайнер Руслан Багінський.

Хлопець показує життя таким, яким воно є. І саме ця щирість та справжність підкорила серця тисяч людей. Фокус розповідає, що відомо про нього.

Хто такий "Денік із села"

На блогера в Instagram наразі підписані 38,8 тисяч людей, а деякі його відео збирають понад мільйон переглядів.

Денис створює епатажні образи, показує, як готує страви, та просто транслює своє життя в селі, збираючи теплі відгуки людей.

Денік із села Фото: Instagram

"Денік — це блогер, в якого я повірила з першого погляду. Ви бачите його щирим і романтизуючим в контенті, і в житті він теж дуже щирий, мрійливий, працьовитий, талановитий і наполегливий. Бачили б ви, як багато він працює. І ось … він отримує подарунок від @ruslanbaginskiy. Пишаємось дуже! Фешн-бренди, зверніть, будь ласка, увагу на нашого Деніка. Він точно буде фешн-іконою", — написала користувачка мережі (siniciliya) в Threads.

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Денік із села Фото: Instagram

Образи Деніка

Нещодавно юнак сам створив образ з рожевих ниток та поділився результатом.

"Для мене це не просто незвичайний образ. У нього я вклав набагато більше, ніж здається на перший погляд. Це про сміливість бути собою, не боятися виділятися і показувати себе через те, що ти любиш створювати. Я дуже задоволений результатом. Такі роботи ще більше надихають мене рухатися вперед, експериментувати та втілювати нові ідеї. І я точно не збираюся зупинятися", — написав Денис та подякував підписникам за підтримку.

Образ Деніка Фото: Instagram

Зокрема, на хлопця із села звернув увагу знаменитий дизайнер Руслан Багінський, головні убори якого носять Мадонна, Белла Хадід, Періс Гілтон та інші світові зірки. Денис отримав у подарунок кепку небесного відтінку.

"Досі не можу повірити, що тримаю в руках головний убір бренду Руслана Багінського. Для мене це набагато більше, ніж просто подарунок. Це величезна честь і мотивація творити ще більше", — відреагував юний блогер.

Денік отримав головний убір від Багінського

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