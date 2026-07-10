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Мартыновская из "МастерШеф" уезжает за границу на фоне скандала, связанного с жестоким обращением с животными

Ольга Мартыновская уезжает за границу на работу на фоне скандала, связанного с жестоким обращением с животными
Ольга Мартыновская будет работать шеф-поваром в ресторане на европейской яхте | Фото: Instagram

Судья популярного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская, которая недавно оказалась в центре громкого скандала из-за признания в жестоком обращении с животными в детстве, нашла работу за рубежом. Кулинарный эксперт станет шеф-поваром ресторана на роскошной европейской яхте на Ибице.

Пока в Украине не утихает волна возмущения в соцсетях, знаменитость решила кардинально сменить обстановку. Как стало известно из официального анонса компании, организующей эксклюзивные морские путешествия, Мартыновская будет удивлять взыскательных туристов своими гастрономическими шедеврами.

"Шеф-поваром BEEF Yacht Tour Ibiza станет Ольга Мартыновская — человек, который знает, как превратить каждый день путешествия в отдельную гастрономическую историю. Завтраки под шум волн, обеды в живописных бухтах, паэлья, морепродукты, мясо на гриле, ужины на закате и еда, приготовленная с любовью", — отмечают организаторы тура.

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Сама повар уже прокомментировала свое назначение, отнесясь к новой должности философски. Она процитировала легендарного итальянского шеф-повара Массимо Боттуру, который называл приготовление пищи "актом любви", и призналась, что смысл этих слов поняла только с годами опыта.

Ольга Мартыновская оказалась в центре скандала из-за жестокого обращения с животными и уезжает за границу
Ольга Мартыновская едет на работу на Ибицу
Фото: instagram.com/olga_martynovska/

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, "Фокус" рассказывал о том, как сложилась жизнь Ольги Мартыновской после победы в "МастерШефе".