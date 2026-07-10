Мартиновська з "МастерШеф" їде за кордон на тлі скандалу через знущання з тварин

Суддя популярного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська, яка нещодавно опинилася в центрі гучного скандалу через зізнання про знущання з тварин у дитинстві, знайшла роботу за кордоном. Кулінарна експертка стане шеф-кухарем ресторану на розкішній європейській яхті на Ібіці.

Поки в Україні не вщухає хвиля обурення в соцмережах, знаменитість вирішила кардинально змінити середовище. Як стало відомо з офіційного анонсу компанії, що організовує ексклюзивні морські подорожі, Мартиновська дивуватиме вибагливих туристів своїми гастрономічними шедеврами.

"Шеф-кухарем BEEF Yacht Tour Ibiza стане Ольга Мартиновська – людина, яка знає, як перетворити кожен день подорожі на окрему гастрономічну історію. Сніданки під шум хвиль, обіди в мальовничих бухтах, паелья, морепродукти, м’ясо на грилі, вечері під захід сонця та їжа, приготована з любов’ю", — зазначають організатори туру.

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Сама кулінарка вже прокоментувала своє призначення, підійшовши до нової посади філософськи. Вона процитувала легендарного італійського шефа Массімо Боттуру, який називав готування "актом любові", і зізналася, що сенс цих слів збагнула лише з роками досвіду.

Ольга Мартиновська їде на роботу на Ібіцу Фото: instagram.com/olga_martynovska/

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На інтервʼю в Маші Єфросиніної жінка розповіла про своє "бешкетне" дитинство. За словами Ольги, вона кидала котів через дах та привʼязувала петарди їм до хвостів.

Українська шеф-кухарка в тому самому скандальному інтервʼю заговорила про використання "іграшок для дорослих" жінками військових.

Крім того, Фокус розповідав, як склалося життя Ольги Мартиновської після перемоги в "МастерШеф".