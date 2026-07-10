Лучшие цветовые сочетания в одежде: как выглядеть на миллион (фото)

Лето 2026 года диктует тренд на роскошную сдержанность и "тихую роскошь" в одежде за счет изысканных цветовых сочетаний. Известный модельер поделился эксклюзивными советами о том, как с помощью правильных оттенков мгновенно повысить стиль и сделать образ визуально дорогостоящим.

В новом сезоне акцент сместился с кричащих неоновых цветов на глубокие, благородные и сложные сочетания. Андре Тан выделяет несколько ключевых палитр, которые станут основой самых модных летних нарядов.

Модные цветовые сочетания

Молочный + Оливковый + Бургундский

Элегантная и нежная основа, в которой благородный оливковый оттенок гармонично сочетается с мягким молочным, а винный акцент в оттенке бургунди придает образу глубину, характер и настоящий статус.

Красивое сочетание цветов Фото: Instagram

Голубой + Айвори + Тауп

Максимально легкое, воздушное и свежее сочетание. Добавление сложного серо-коричневого оттенка (тауп) придает летнему образу более сдержанный и "взрослый" вид.

Відео дня

Свежее сочетание цветов Фото: Instagram

Тёмно-синий + Белый + Карамель

Безупречная классика, которая всегда работает безотказно. Теплый карамельный акцент в виде аксессуаров (сумки или ремня) искусно сглаживает излишнюю холодность сине-белой гаммы и придает образу уютный шик.

Безупречное сочетание цветов Фото: Instagram

Total Black + красный акцент

Черный цвет традиционно остается символом силы и элегантности. Однако этим летом рекомендуется разбавлять его сочными красными деталями — например, ярким кардиганом на плечах, кепкой или обувью, что мгновенно поднимает образ до уровня high fashion.

Элегантное сочетание цветов Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Андре Тан поделился свежими модными советами и назвал самые трендовые платья сезона, которые помогут создать незабываемые летние образы.

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