Лучшие цветовые сочетания в одежде: как выглядеть на миллион (фото)
Лето 2026 года диктует тренд на роскошную сдержанность и "тихую роскошь" в одежде за счет изысканных цветовых сочетаний. Известный модельер поделился эксклюзивными советами о том, как с помощью правильных оттенков мгновенно повысить стиль и сделать образ визуально дорогостоящим.
В новом сезоне акцент сместился с кричащих неоновых цветов на глубокие, благородные и сложные сочетания. Андре Тан выделяет несколько ключевых палитр, которые станут основой самых модных летних нарядов.
Модные цветовые сочетания
Молочный + Оливковый + Бургундский
Элегантная и нежная основа, в которой благородный оливковый оттенок гармонично сочетается с мягким молочным, а винный акцент в оттенке бургунди придает образу глубину, характер и настоящий статус.
Голубой + Айвори + Тауп
Максимально легкое, воздушное и свежее сочетание. Добавление сложного серо-коричневого оттенка (тауп) придает летнему образу более сдержанный и "взрослый" вид.
Тёмно-синий + Белый + Карамель
Безупречная классика, которая всегда работает безотказно. Теплый карамельный акцент в виде аксессуаров (сумки или ремня) искусно сглаживает излишнюю холодность сине-белой гаммы и придает образу уютный шик.
Total Black + красный акцент
Черный цвет традиционно остается символом силы и элегантности. Однако этим летом рекомендуется разбавлять его сочными красными деталями — например, ярким кардиганом на плечах, кепкой или обувью, что мгновенно поднимает образ до уровня high fashion.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
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