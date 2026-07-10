Найкращі поєднання кольорів в одязі: як мати вигляд на мільйон (фото)
Літо 2026 року диктує тренд на розкішну стриманість та "тиху розкіш" в одязі через вишукані кольорові комбінації. Відомий модельєр поділився ексклюзивними порадами, як за допомогою правильних відтінків миттєво підвищити градус стилю та зробити образ візуально дорогим.
У новому сезоні фокус змістився з кричущих неонових кольорів на глибокі, благородні та складні поєднання. Андре Тан виділяє кілька ключових палітр, які стануть основою наймодніших літніх аутфітів.
Модні кольорові поєдання
Молочний + Оливковий + Бургунді
Елегантна та ніжна база, де шляхетна олива гармонійно поєднується з м'яким молочним, а винний акцент бургунді додає образу глибини, характеру та справжнього статусу.
Блакитний + Айворі + Тауп
Максимально легке, повітряне та свіже поєднання. Додавання складного сіро-коричневого відтінку (тауп) робить літній лук більш зібраним і "дорослим".
Темно-синій + Білий + Карамель
Бездоганна класика, яка завжди працює безвідмовно. Теплий карамельний акцент у вигляді аксесуарів (сумки чи паска) майстерно прибирає зайву холодність синьо-білої гами та додає затишного люксу.
Total Black + Червоний акцент
Чорний колір традиційно залишається символом сили й елегантності. Проте цього літа його радять розбавляти соковитими червоними деталями — наприклад, яскравим кардиганом на плечах, кепкою чи взуттям, що миттєво підносить образ до рівня high fashion.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Андре Тан поділився свіжими модними порадами та назвав найтрендовіші сукні сезону, які допоможуть створити незабутні літні образи.
- Вікторія Бекхем показала стильний лук на літо 2026 року.
Крім того, дизайнер Андре Тан закликав переглянути гардероб і відмовитися від речей, які більше не працюють на сучасний образ.