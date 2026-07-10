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Найкращі поєднання кольорів в одязі: як мати вигляд на мільйон (фото)

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Андре Тан назвав найкращі кольорові поєдання | Фото: Instagram

Літо 2026 року диктує тренд на розкішну стриманість та "тиху розкіш" в одязі через вишукані кольорові комбінації. Відомий модельєр поділився ексклюзивними порадами, як за допомогою правильних відтінків миттєво підвищити градус стилю та зробити образ візуально дорогим.

У новому сезоні фокус змістився з кричущих неонових кольорів на глибокі, благородні та складні поєднання. Андре Тан виділяє кілька ключових палітр, які стануть основою наймодніших літніх аутфітів.

Модні кольорові поєдання

Молочний + Оливковий + Бургунді

Елегантна та ніжна база, де шляхетна олива гармонійно поєднується з м'яким молочним, а винний акцент бургунді додає образу глибини, характеру та справжнього статусу.

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Красиве поєднання кольорів
Фото: Instagram

Блакитний + Айворі + Тауп

Максимально легке, повітряне та свіже поєднання. Додавання складного сіро-коричневого відтінку (тауп) робить літній лук більш зібраним і "дорослим".

Свіже поєднання кольорів
Фото: Instagram

Темно-синій + Білий + Карамель

Бездоганна класика, яка завжди працює безвідмовно. Теплий карамельний акцент у вигляді аксесуарів (сумки чи паска) майстерно прибирає зайву холодність синьо-білої гами та додає затишного люксу.

Відео дня
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Бездоганне поєднання кольорів
Фото: Instagram

Total Black + Червоний акцент

Чорний колір традиційно залишається символом сили й елегантності. Проте цього літа його радять розбавляти соковитими червоними деталями — наприклад, яскравим кардиганом на плечах, кепкою чи взуттям, що миттєво підносить образ до рівня high fashion.

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Елегантне поєднання кольорів
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, дизайнер Андре Тан закликав переглянути гардероб і відмовитися від речей, які більше не працюють на сучасний образ.