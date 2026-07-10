Известная украинская актриса кардинально изменила имидж (фото)

Украинская актриса, звезда сериала "Цвет страсти" Дарья Легейда удивила поклонников новым образом накануне своего 33-летия.

Артистка посетила салон красоты, где рассталась со своим прежним цветом волос. А результатом поделилась в Instagram.

Дарья Легейда стала блондинкой

Звезда сериала "Бейся, сердце, бейся" призналась, что давно мечтала стать блондинкой, но хотела выбрать такую технику окрашивания, которую не пришлось бы часто обновлять. Мастер предложил ей рельефное окрашивание в теплых оттенках.

"Я столько лет этого ждала. Да и день рождения скоро. Будет подарок", — отметила Легейда.

20 июля актрисе исполнится 33 года.

Дарья Легейда стала блондинкой Фото: Instagram

После завершения покраски звезда сериала "Цвет страсти" не скрывала своих эмоций перед камерой. Увидев себя в зеркале, Дарья очень обрадовалась.

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Дарья Легейда до перерождения Фото: Instagram

Поклонники тем временем засыпали актрису комплиментами:

"Очень красиво", — написала журналистка Алина Доротюк.

"Очень красивая девушка. Работа просто невероятная".

"Красавица и до, и после, и всегда".

"Тебе это очень идет".

"Очаровательная девушка и мегапрофессиональная работа".

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