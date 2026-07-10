Відома українська акторка кардинально змінила імідж (фото)

Українська акторка, зірка серіалу "Колір пристрасті" Дар’я Легейда здивувала фанатів новим образом напередодні свого 33-річчя.

Артистка завітала до салону краси, де попрощалася зі своїм попереднім кольором волосся. А результатом поділилася в Instagram.

Дарʼя Легейда стала білявкою

Зірка серіалу "Бийся, серце, бийся" зізналася, що давно мріяла стати білявкою, але думала обрати таку техніку фарбування, яку не треба часто оновлювати. Майстер на це запропонував рельєфне фарбування в теплих відтінках.

"Я стільки років на це чекала. Ще й день народження скоро. Буде подарунок", — зазначила Легейда.

20 липня акторці виповниться 33 роки.

Дарʼя Легейда стала білявкою Фото: Instagram

Після завершення фарбування зірка "Кольору пристрасті" не приховувала емоцій на камеру. Побачивши себе у дзеркалі, Дарʼя дуже зраділа.

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Дарʼя Легейда до перевтілення Фото: Instagram

Шанувальники тим часом засипали акторку компліментами:

"Дуже гарно", — написала журналістка Аліна Доротюк.

"Дуже гарна дівчина. Робота просто неймовірна".

"Красуня і до, і після, і завжди".

"Тобі дуже личить".

"Чарівна дівчина та мегапрофесійна робота".

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