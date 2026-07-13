Приговорили к пожизненному заключению: женщина отравила мужа, а затем оплакивала его в эфире (фото)

31-летнюю Коури Ричинс признали виновной в умышленном убийстве собственного мужа. Она пыталась скрыть преступление, а впоследствии даже написала детскую книгу о горе от потери отца. Суд присяжных в США приговорил её к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Трагедия произошла в марте 2022 года. Именно тогда женщина позвонила в экстренные службы и сообщила, что обнаружила своего 39-летнего мужа Эрика Ричинса без сознания в постели. По её словам, накануне вечером она приготовила ему коктейль, после чего мужчина лёг спать и больше не проснулся, пишет издание The Sun.

Впрочем, судебно-медицинские эксперты опровергли эту версию: смерть наступила в результате передозировки фентанилом, а концентрация вещества в крови в пять раз превышала смертельную дозу.

Книга и арест

Год спустя Ричинс представила детскую книгу "Are You With Me?" — историю о мальчике, переживающем смерть отца. В многочисленных интервью она объясняла, что взялась за перо ради своих детей, чтобы помочь им пережить утрату отца.

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Ричинс представила детскую книгу "Are You With Me?" Фото: Instagram

Однако вскоре после появления женщины на телевидении полиция арестовала её по подозрению в убийстве мужа.

Деньги, страховка и роман на стороне

Следствие установило, что накануне трагедии семья переживала финансовые затруднения из-за провального бизнеса Ричинса в сфере недвижимости. По версии обвинения, женщина рассчитывала исправить положение за счет наследства и страховых выплат: состояние Эрика оценивалось в более чем 4 миллиона долларов.

Коури Ричинс и ее муж Фото: Instagram

Кроме того, незадолго до смерти мужа она оформила на него отдельный полис страхования жизни на 100 тысяч долларов, указав себя единственной выгодоприобретательницей. Следователи утверждают, что подпись Эрика на документе была подделана.

Прокуроры также сообщили суду, что обвиняемая почти два года состояла в отношениях с другим мужчиной и хотела развестись.

Показания домработницы

Одним из ключевых свидетелей обвинения стала домработница семьи Ричинс. Она призналась в суде, что по просьбе Коури неоднократно покупала для неё фентанил. По данным следствия, за месяц до рокового случая женщина уже пыталась отравить мужа — тогда он выжил.

Дополнительным доказательством вины стала записка, обнаруженная в камере Ричинс во время её пребывания под стражей. В ней, по словам следователей, она подробно инструктировала родственников, что говорить полиции, в частности советовала заявлять, будто у Эрика были проблемы с наркотиками.

Следствие установило, что накануне трагедии семья испытывала финансовые затруднения Фото: Instagram

Судебное разбирательство длилось несколько недель, при этом защита не вызвала ни одного свидетеля в пользу подсудимой. Присяжным потребовалось менее трёх часов, чтобы единогласно признать Коури Ричинс виновной.

При вынесении приговора трое сыновей супругов обратились к суду с просьбой назначить матери самое суровое наказание. Суд удовлетворил эту просьбу, приговорив женщину к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

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