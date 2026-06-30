Внучка спросила 90-летнюю бабушку о самом счастливом воспоминании: ответ удивил всех

Ответ пенсионерки на простой вопрос внучки набрал более 670 тысяч просмотров в TikTok и заставил тысячи родителей переосмыслить свою нынешнюю жизнь.

Трехминутный разговор представителей трёх поколений одной семьи неожиданно стал хитом в соцсетях. 90-летняя Рут Кенлер рассказала внучке Саманте и дочери Деборе, когда именно она была счастливее всего. Её ответ оказался совсем не таким, как все ожидали.

"Наверное, это был самый хаотичный период в моей жизни", — сказала Рут. По её словам, это были годы, когда её муж ещё проходил медицинскую подготовку, на руках было трое детей разного возраста, а денег катастрофически не хватало.

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"Каждый этап моей жизни был очень-очень сложным, но она была такой насыщенной и такой счастливой", — добавила она.

Саманта Кревалин опубликовала видео на странице своей матери (@debkrevalincounseling). На момент написания статьи ролик набрал более 670 тысяч просмотров.

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В комментариях сотни родителей узнали свой собственный опыт. "Я знаю, что сейчас — самое счастливое время в моей жизни, и именно это меня так огорчает. Не хочу, чтобы оно заканчивалось", — написала одна из пользовательниц. Другая призналась: "Мы с мужем постоянно говорим о том, как любим этот хаос с четырьмя маленькими детьми. Хочется остановить время".

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