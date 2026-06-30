Внучка запитала 90-річну бабусю про найщасливіший спогад: відповідь здивувала всіх
Відповідь пенсіонерки на просте запитання онуки зібрала понад 670 тисяч переглядів у TikTok і змусила тисячі батьків переосмислити власне теперішнє.
Трихвилинна розмова трьох поколінь однієї родини несподівано стала хітом в соцмережах. 90-річна Рут Кенлер розповіла онуці Саманті та дочці Деборі, коли саме вона була найщасливішою. Її відповідь виявилася зовсім не такою, якої очікували.
"Мабуть, коли моє життя було найбільш хаотичним", – сказала Рут. За її словами, то були роки, коли чоловік ще проходив медичну підготовку, на руках було троє дітей різного віку, а грошей катастрофічно не вистачало.Важливо
"Кожна частина мого життя була дуже, дуже складною, але воно було таке повне і таке щасливе", – додала вона.
Саманта Кревалін опублікувала відео на своїй сторінці матері (@debkrevalincounseling). На момент написання матеріалу ролик переглянули понад 670 тисяч разів.
У коментарях сотні батьків упізнали власний досвід. "Я знаю, що зараз – мій найщасливіший час, і саме це мене так засмучує. Не хочу, щоб він закінчувався", – написала одна з користувачок. Інша зізналася: "Ми з чоловіком постійно говоримо про те, як любимо цей хаос із чотирма маленькими дітьми. Хочеться зупинити час".
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