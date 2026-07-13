Засудили до довічного: жінка отруїла чоловіка, а потім оплакувала його на телебаченні (фото)

31-річну Коурі Річінс визнали винною в навмисному вбивстві власного чоловіка. Вона намагалася приховати злочин, а згодом навіть написала дитячу книгу про горе від втрати батька. Суд присяжних в США призначив їй довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення.

Трагедія сталася у березні 2022 року. Саме тоді жінка зателефонувала до екстрених служб і повідомила, що виявила свого 39-річного чоловіка Еріка Річінса без свідомості в ліжку. За її словами, напередодні ввечері вона приготувала йому коктейль, після чого чоловік ліг спати і більше не прокинувся, пише видання The Sun.

Втім, судмедексперти спростували цю версію: смерть настала внаслідок передозування фентанілом, а концентрація речовини в крові вп'ятеро перевищувала смертельну дозу.

Книга і арешт

Рік по тому Річінс презентувала дитячу книгу "Are You With Me?" – історію про хлопчика, який переживає смерть тата. У численних інтерв'ю вона пояснювала, що взялася за перо заради власних дітей, аби допомогти їм пережити втрату батька.

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Річінс презентувала дитячу книгу "Are You With Me?" Фото: Instagram

Проте невдовзі після появи жінки на телебаченні поліція заарештувала її за підозрою у вбивстві чоловіка.

Гроші, страховка та роман на стороні

Слідство встановило, що напередодні трагедії родина переживала фінансову скруту через провальний бізнес Річінс у сфері нерухомості. За версією обвинувачення, жінка розраховувала поправити становище за рахунок спадку та страхових виплат: маєток Еріка оцінювався у понад 4 мільйони доларів.

Коурі Річінс та її чоловік Фото: Instagram

Крім того, незадовго до смерті чоловіка вона оформила на нього окремий поліс страхування життя на 100 тисяч доларів, вказавши себе єдиною вигодонабувачкою. Слідчі стверджують, що підпис Еріка на документі був підроблений.

Прокурори також розповіли суду, що обвинувачена майже два роки мала стосунки з іншим чоловіком і прагнула розлучитися.

Свідчення хатньої працівниці

Одним із ключових свідків обвинувачення стала домашня працівниця родини Річінс. Вона зізналася в суді, що на прохання Коурі неодноразово купувала для неї фентаніл. За даними слідства, за місяць до фатального випадку жінка вже намагалася отруїти чоловіка – тоді він вижив.

Додатковим доказом провини стала записка, яку виявили в камері Річінс під час її перебування під вартою. У ній, за словами слідчих, вона детально інструктувала родичів, що казати поліції, зокрема радила заявляти, нібито в Еріка були проблеми з наркотиками.

Слідство встановило, що напередодні трагедії родина переживала фінансову скруту Фото: Instagram

Судовий розгляд тривав кілька тижнів, при цьому захист не викликав жодного свідка на підтримку підсудної. Присяжним знадобилося менш ніж три години, щоб одноголосно визнати Коурі Річінс винною.

На оголошенні вироку троє синів подружжя звернулися до суду з проханням призначити матері найсуворіше покарання. Суд задовольнив це прохання, засудивши жінку до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

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