Жена Усика показала их 2-летнюю дочь: где живут дети чемпиона (фото)
Супруга украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика показала, как подросла их младшая дочь Мария, которой уже два с половиной года.
Екатерина Усик поделилась с подписчиками в Instagram милыми снимками своего младшего ребенка, отдыхающего в Испании.
Жена Усика показала дочь Марию
Дочь Александра Усика позировала маме в забавной шапочке с узором, подперев щечки руками. Также жена боксёра показала Марию, завернутую в большое полосатое полотенце после купания.
Подписчики Екатерины начали осыпать девочку комплиментами. В частности, певица и подруга семьи Светлана Лобода написала: "Сладкая".
Семья Усика
Александр Усик и его жена Екатерина вместе со школьных лет. Они женаты почти 17 лет, а их романтическая история длится уже более 20 лет.
Помимо Марии, у супругов также есть 15-летняя дочь Елизавета и сыновья-подростки Кирилл и Михаил, которые сейчас живут в Испании вместе с бабушкой и дедушкой. Семья старается как можно чаще собираться вместе. Екатерина с дочерьми живёт в Киеве, пока муж часто бывает в разъездах по работе.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинский боксер и абсолютный чемпион мира Александр Усик с женой Екатериной устроили праздник в Киеве.
- Супруга Усика опубликовала серию стильных снимков, сделанных на берегу моря.
Кроме того, Екатерина опубликовала в соцсетях семейные фотографии с отдыха в Буковеле. На фото она позирует в шубе из шиншилльского меха, что сразу привлекло внимание подписчиков.