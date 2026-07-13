Жена Усика показала их 2-летнюю дочь: где живут дети чемпиона (фото)

Супруга украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика показала, как подросла их младшая дочь Мария, которой уже два с половиной года.

Екатерина Усик поделилась с подписчиками в Instagram милыми снимками своего младшего ребенка, отдыхающего в Испании.

Жена Усика показала дочь Марию

Дочь Александра Усика позировала маме в забавной шапочке с узором, подперев щечки руками. Также жена боксёра показала Марию, завернутую в большое полосатое полотенце после купания.

Подписчики Екатерины начали осыпать девочку комплиментами. В частности, певица и подруга семьи Светлана Лобода написала: "Сладкая".

Дочь Усика Фото: Instagram

Дочь Усика Мария Фото: Instagram

Мария Усик Фото: Instagram

Семья Усика

Александр Усик и его жена Екатерина вместе со школьных лет. Они женаты почти 17 лет, а их романтическая история длится уже более 20 лет.

Помимо Марии, у супругов также есть 15-летняя дочь Елизавета и сыновья-подростки Кирилл и Михаил, которые сейчас живут в Испании вместе с бабушкой и дедушкой. Семья старается как можно чаще собираться вместе. Екатерина с дочерьми живёт в Киеве, пока муж часто бывает в разъездах по работе.

Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира Александр Усик с женой Екатериной устроили праздник в Киеве.

Супруга Усика опубликовала серию стильных снимков, сделанных на берегу моря.

Кроме того, Екатерина опубликовала в соцсетях семейные фотографии с отдыха в Буковеле. На фото она позирует в шубе из шиншилльского меха, что сразу привлекло внимание подписчиков.