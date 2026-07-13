Дружина Усика показала їхню 2-річну дочку: де живуть діти чемпіона (фото)

Дружина українського чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика показала, як підросла їхня менша дочка Марія, якій вже 2 з половиною роки.

Катерина Усик поділилася з підписниками в Instagram милими кадрами молодшої дитини на відпочинку в Іспанії.

Дружина Усика показала дочку Марію

Донька Олександра Усика позувала мамі в кумедній панамці з візерунком, підпираючи щічки руками. Також дружина боксера показала Марію, загорнуту у великий смугастий рушник після купання.

Підписники Катерини почали засипати дівчинку компліментами. Зокрема, співачка та подруга родини Світлана Лобода написала: "Солодка".

Дочка Усика Фото: Instagram

Дочка Усика Марія Фото: Instagram

Марія Усик Фото: Instagram

Родина Усика

Олександр Усик та його дружина Катерина разом зі шкільних років. Вони одружені майже 17 років, а їхня роматична історія триває понад 20 років.

Окрім Марії, у подружжя також є 15-річна дочка Єлизавета та сини-підлітки Кирило і Михайло, які наразі живуть в Іспанії разом з бабусею та дідусем. Родина намагається як можна частіше збиратися разом. Катерина з доньками живе в Києві, поки чоловік часто буває в розʼїздах через роботу.

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український боксер та абсолютний чемпіон світу Олександр Усик з дружиною Катериною влаштували свято в Києві.

Дружина Усика опублікувала серію стильних кадрів, зроблених на березі моря.

Крім того, Катерина опублікувала у соцмережах сімейні світлини з відпочинку в Буковелі. На фото вона позує у шубі з хутра шиншили, що одразу привернуло увагу підписників.