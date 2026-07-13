Елена Мозговая показала своих подросших дочерей в Софии Киевской (фото)

Украинская продюсерша Елена Мозговая провела выходные в кругу своих дочерей — младшей Соломии и старшей Зои, которая впервые за долгое время вернулась в Украину. Вместе они посетили Софию Киевскую, где насладились интересной экскурсией и сделали совместное селфи на память.

В воскресенье звездная мама вместе с дочерьми от разных мужчин посетила знаменитый столичный храм. Несмотря на насыщенный день, прогулка подарила семье много положительных эмоций и стала прекрасной возможностью побыть вместе, ведь старшая дочь Зоя обычно живет за границей и приехала в гости всего несколько дней назад. Младшая Соломия тоже заметно подросла и с радостью составила компанию сестре и маме.

"Уставшие, но счастливые", — трогательно подписала новую фотографию Елена Мозговая.

Напомним, что 52-летняя продюсер — многодетная мама. Помимо Зои и Соломии, у нее есть еще одна дочь — 28-летняя Евгения от брака с певцом Александром Пономаревым. В настоящее время Евгения также проживает за пределами Украины.

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