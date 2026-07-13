Олена Мозгова показала підрослих дочок у Софії Київській (фото)

Українська продюсерка Олена Мозгова провела вихідні у колі своїх доньок — молодшої Соломії та старшої Зої, яка вперше за довгий час повернулася в Україну. Разом вони відвідали Софію Київську, де насолодилися цікавою екскурсією та зробили спільне селфі на згадку.

У неділю зіркова мама разом із дівчатами від різних чоловіків завітала до знаменитого столичного храму. Попри насичений день, прогулянка принесла родині багато позитивних емоцій і стала чудовою можливістю побути разом, адже старша Зоя зазвичай живе за кордоном і приїхала в гості лише днями. Молодша Соломія теж помітно підросла та з радістю склала компанію сестрі й мамі.

"Втомлені, але щасливі", — зворушливо підписала нову світлину Олена Мозгова.

Нагадаємо, що 52-річна продюсерка є багатодітною мамою. Крім Зої та Соломії, вона має ще одну доньку — 28-річну Євгенію від шлюбу зі співаком Олександром Пономарьовим. Наразі Євгенія також проживає за межами України.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український співак Олександр Пономарьов уперше показався в компанії своєї нової коханої — концертної директорки Софії.

Ірина Федишин замилувала мережу новими кадрами зі своїм помітно підрослим старшим сином Юрієм. Артистка показала, як 15-річний хлопець змінився за останній час та розповіла про літні канікули своїх дітей.

Крім того, відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася у своїх соцмережах зворушливим сімейним кадром. Знаменитість показала хлопчика Оскара на руках у його батька, який захищає Україну на фронті.