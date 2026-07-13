Не узнать: 84-летний "Индиана Джонс" поражает своей формой (фото)
84-летний американский актёр Харрисон Форд продемонстрировал свою фигуру в комбинезоне, катаясь на велосипеде в Лос-Анджелесе.
На фотографиях, полученных СМИ, можно увидеть мускулистые руки звезды фильма "Индиана Джонс".
Харрисон Форд поразил своей формой
Актера сфотографировали, когда он надел белый шлем и черные перчатки, прежде чем сесть на велосипед и отправиться в путь. Форд, который сегодня, 13 июля, отмечает 84-летие, оставался в форме на протяжении десятилетий и недавно рассказал, как он поддерживает её с помощью своего фитнес-тренера Джейми Милнса.
Ранее Форд рассказал журналу Men's Health, как Милнс планирует свои тренировки с гантелями, чтобы составлять комплексы для улучшения рельефа мышц.
"Я верю в тренировки для профилактики травм больше, чем во что-либо другое. Я уже старый, и мне нужно беречь себя", — говорил актёр.
Секреты Харрисона Форда
Однако звезда "Индианы Джонса" любит вести активный образ жизни за пределами спортзала, в частности кататься на велосипеде и играть в теннис.
"Я веду активный образ жизни", — рассказал он в интервью.
Что касается своего рациона, Форд однажды рассказал о своём повседневном рационе и признался, как он отказался от мяса и молочных продуктов.
Во время интервью в 2020 году в "Шоу Эллен Дедженерес" актёр признался, что "практически ничего не ест", кроме овощей и рыбы.
"Это действительно скучно. Я просто решил, что устал есть мясо. И я знаю, что это не очень хорошо для планеты, и это не очень хорошо для меня", — пояснил он.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Американский актёр Харрисон Форд и его жена, актриса Калиста Флокхарт, появились на красной дорожке в Pacific Design Center.
- Первый муж Анджелины Джоли, 53-летний английский актёр Джонни Ли Миллер, выглядит неузнаваемо на последнем снимке.
Кроме того, Фокус писал о выпускном вечере сына Форда в 2023 году.