Не узнать: 84-летний "Индиана Джонс" поражает своей формой (фото)

84-летний американский актёр Харрисон Форд продемонстрировал свою фигуру в комбинезоне, катаясь на велосипеде в Лос-Анджелесе.

На фотографиях, полученных СМИ, можно увидеть мускулистые руки звезды фильма "Индиана Джонс".

Харрисон Форд поразил своей формой

Актера сфотографировали, когда он надел белый шлем и черные перчатки, прежде чем сесть на велосипед и отправиться в путь. Форд, который сегодня, 13 июля, отмечает 84-летие, оставался в форме на протяжении десятилетий и недавно рассказал, как он поддерживает её с помощью своего фитнес-тренера Джейми Милнса.

Ранее Форд рассказал журналу Men's Health, как Милнс планирует свои тренировки с гантелями, чтобы составлять комплексы для улучшения рельефа мышц.

"Я верю в тренировки для профилактики травм больше, чем во что-либо другое. Я уже старый, и мне нужно беречь себя", — говорил актёр.

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Харрисон Форд Фото: X17online.com

Харрисон Форд Фото: X17online.com

Секреты Харрисона Форда

Однако звезда "Индианы Джонса" любит вести активный образ жизни за пределами спортзала, в частности кататься на велосипеде и играть в теннис.

"Я веду активный образ жизни", — рассказал он в интервью.

Что касается своего рациона, Форд однажды рассказал о своём повседневном рационе и признался, как он отказался от мяса и молочных продуктов.

Во время интервью в 2020 году в "Шоу Эллен Дедженерес" актёр признался, что "практически ничего не ест", кроме овощей и рыбы.

"Это действительно скучно. Я просто решил, что устал есть мясо. И я знаю, что это не очень хорошо для планеты, и это не очень хорошо для меня", — пояснил он.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Американский актёр Харрисон Форд и его жена, актриса Калиста Флокхарт, появились на красной дорожке в Pacific Design Center.

Первый муж Анджелины Джоли, 53-летний английский актёр Джонни Ли Миллер, выглядит неузнаваемо на последнем снимке.

Кроме того, Фокус писал о выпускном вечере сына Форда в 2023 году.