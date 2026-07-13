Не впізнати: 84-річний "Індіана Джонс" вражає своєю формою (фото)
84-річний американський актор Гаррісон Форд похизувався своєю фігурою в комбінезоні, катаючись на велосипеді в Лос-Анджелесі.
На фото, отриманих ЗМІ, можна побачити м'язисті руки зірки фільму "Індіана Джонс".
Гаррісон Форд вразив своєю формою
Актора сфотографували, коли він накинув білий шолом і чорні рукавички, перш ніж сісти на велосипед і вирушити в дорогу. Форд, який сьогодні, 13 липня, відзначає 84-річчя, залишався у формі протягом десятиліть і нещодавно розповів, як він підтримує її за допомогою свого фітнес-тренера Джеймі Мілнса.
Раніше Форд казав Men's Health, як Мілнс планує свої тренування навколо гантелей, щоб створити комплекси для покращення форми м'язів.
"Я вірю в тренування для запобігання травмам більше, ніж у що-небудь інше. Я старий, і мені потрібно захищати себе", — казав актор.
Секрети Гаррісона Форда
Однак зірка "Індіани Джонса" любить залишатися активним поза спортзалом, зокрема кататися на велосипеді та грати в теніс.
"Я фізично активний", — розповідав він в інтерв'ю.
Щодо свого раціону, Форд якось розкрив свій повсякденний раціон і зізнався, як він відмовився від м'яса та молочних продуктів.
Під час інтерв'ю 2020 року на "Шоу Еллен Дедженерес" актор зізнався, що "практично нічого не їсть", окрім овочів та риби.
"Це справді нудно. Я просто вирішив, що втомився їсти м'ясо. І я знаю, що це не дуже добре для планети, і це не дуже добре для мене", — пояснив він.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Американський актор Гаррісон Форд та його дружина, акторка Каліста Флокгарт, вийшли на червону доріжку в Pacific Design Center.
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Також Фокус писав про випускний вечір сина Форда у 2023 році.