После 25 лет отношений: 53-летняя модель вышла замуж за отца своих троих детей (фото)

Чешская супермодель Ева Герцигова и итальянский бизнесмен Грегорио Марсай официально поженились после более чем двух десятилетий отношений. Роскошная церемония, привлекшая значительное внимание прессы, состоялась в Италии в кругу самых близких людей и трёх сыновей пары.

Для своего особенного дня 53-летняя супермодель выбрала романтическое белое платье-кейп от бренда Lanvin, которое удачно соединило в себе классическую утончённость и лёгкие нотки стиля бохо. Наряд отличался глубоким вырезом с завязками и эффектной многослойной плиссированной юбкой. Волосы невесты были собраны в простую высокую прическу с живыми цветами, а естественную красоту подчеркивал едва заметный макияж. Свой образ звезда подиума дополнила изящными босоножками с бантиками.

Ева Герцигова вышла замуж Фото: коллаж Фокус

Жених выглядел не менее стильно и выбрал для этого события классический тёмный костюм, белую рубашку и светло-серый галстук с принтом. Свой наряд итальянский бизнесмен дополнил лаконичными аксессуарами, среди которых были золотые часы и белый цветок на лацкане пиджака.

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Подробности торжества

По информации The Sun, торжество состояло из нескольких этапов и началось с церковной церемонии в церкви Сан-Вито. После этого влюбленные скрепили свой союз во время гражданской церемонии регистрации брака.

Свадьба продолжилась уютным ужином в престижном ресторане Del Cambio. Поделиться этим моментом влюбленные пригласили только самых близких родственников и друзей, а главными гостями торжества стали трое общих сыновей супругов — Джордж, Филипп и Эдвард.

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