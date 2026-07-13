Після 25 років стосунків: 53-річна модель вийшла заміж за батька своїх трьох дітей (фото)

Чеська супермодель Єва Герцигова та італійський бізнесмен Грегоріо Марсай офіційно одружилися після понад двох десятиліть стосунків. Розкішна церемонія, яка привернула значну увагу преси, відбулася в Італії у колі найближчих людей та трьох синів пари.

Для свого особливого дня 53-річна супермодель обрала романтичну білу сукню-кейп від бренду Lanvin, яка вдало поєднала в собі класичну витонченість та легкі нотки бохо-стилю. Вбрання вирізнялося глибоким вирізом із зав’язками та ефектною багатошаровою плісованою спідницею. Волосся нареченої було зібране у просту високу зачіску з живими квітами, а природну красу підкреслював ледь помітний макіяж. Свій образ зірка подіуму завершила витонченими босоніжками з бантиками.

Єва Герцигова вийшла заміж Фото: колаж Фокус

Наречений виглядав не менш стильно та обрав для події класичний темний костюм, білу сорочку і світло-сіру краватку з принтом. Свій аутфіт італійський бізнесмен доповнив лаконічними аксесуарами, серед яких були золотий годинник та біла квітка на лацкані піджака.

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Деталі урочистості

За інформацією The Sun, святкування було розділене на кілька етапів і розпочалося з таїнства в церкві Сан-Віто. Після цього закохані скріпили свій союз під час цивільної церемонії реєстрації шлюбу.

Весілля продовжилося затишною вечерею в престижному ресторані Del Cambio. Розділити цей момент закохані запросили лише найближче коло родичів та друзів, а головними гостями свята стали троє спільних синів подружжя — Джордж, Філіп та Едвард.

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