Пэрис Хилтон появилась брюнеткой во время прогулки с детьми (фото)

Знаменитая светская львица и инфлюенсерша Пэрис Хилтон удивила поклонников кардинальной сменой имиджа, появившись на публике со светло-каштановыми волосами. Звезда реалити-шоу дебютировала в новом образе брюнетки во время семейной прогулки с двумя маленькими детьми на фестивале в Мичигане.

45-летняя звезда шоу "Простая жизнь" (The Simple Life) посетила Фестиваль черешни в Траверс-Сити, штат Мичиган. Ей составили компанию 3-летний сын Феникс и 2-летняя дочь Лондон. Вместо своего фирменного платинового блонда Пэрис продемонстрировала длинные волнистые каштановые пряди, пишет Page Six.

Пэрис Хилтон с детьми на фестивале Фото: Instagram

Для этого выхода звезда выбрала макси-платье с цветочным принтом, шляпу-панаму и солнцезащитные очки, держа своих малышей за руки. Феникс был одет в комбинезон с короткими рукавами, а Лондон — в розовый комплект с шортами. На других кадрах звездная мамочка обнимала детей во время прогулки на лодке, где малыши были в спасательных жилетах.

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Пэрис Хилтон с детьми на фестивале в Мичигане Фото: Instagram

Предыдущие эксперименты с тёмным цветом

Это не первый случай, когда Хилтон экспериментирует с тёмными оттенками. В мае этого года она уже поразила поклонников драматическим тёмно-коричневым цветом волос на показе коллекции Gucci Cruise 2027. Тогда наследница гостиничной империи дефилировала по подиуму в золотисто-жёлтом платье с пышными рукавами и поясом, с меховым пальто на плечах, чёрными сапогами и красной сумочкой. Образ дополняла гладкая челка, зачесанная набок.

Кроме того, Пэрис и раньше использовала маскировку для сохранения конфиденциальности. Например, в декабре 2025 года она пыталась остаться незамеченной в Диснейленде, надев брюнетку-парик и большие очки. А ещё раньше, в 2024 году, она также отказалась от своего блондинистого образа ради инкогнито-шопинга в Беверли-Хиллз со своим мужем Картером Реумом, за которого вышла замуж в 2021 году.

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