Періс Гілтон показалась брюнеткою під час прогулянки з дітьми (фото)

Знаменита світська левиця та інфлюенсерка Періс Гілтон здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу, з'явившись на публіці зі світло-каштановим волоссям. Зірка реаліті-шоу дебютувала в новому образі брюнетки під час сімейної прогулянки з двома маленькими дітьми на фестивалі в Мічигані.

45-річна зірка шоу "Просте життя" (The Simple Life) відвідала Фестиваль черешні в Траверс-Сіті, штат Мічиган. Компанію їй склали 3-річний син Фенікс та 2-річна донька Лондон. Замість свого фірмового платинового блонду Періс продемонструвала довгі хвилясті каштанові пасма, пише Page Six.

Періс Хілтон з дітьми на фестивалі Фото: Instagram

Для цього виходу зірка обрала квіткову сукню максі, капелюх-панаму та сонцезахисні окуляри, тримаючи за руки своїх малюків. Фенікс був одягнений у ромпер із короткими рукавами, а Лондон — у рожевий комплект зі шортами. На інших кадрах зіркова матуся обіймала дітей під час прогулянки на човні, де малеча була в рятувальних жилетах.

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Періс Хілтон з дітьми на фестивалі в Мічигані Фото: Instagram

Попередні експерименти з темним кольором

Це не перший випадок, коли Гілтон експериментує з темними відтінками. У травні цього року вона вже шокувала фанатів драматичним темно-коричневим волоссям на показі колекції Gucci Cruise 2027. Тоді спадкоємиця готельної імперії дефілювала подіумом у золотисто-жовтій сукні з пишними рукавами та поясом, з хутряним пальтом на плечі, чорними чоботями та червоною сумочкою. Образ доповнював гладкий чубчик набік.

Крім того, Періс і раніше використовувала маскування для конфіденційності. Наприклад, у грудні 2025 року вона намагалася залишитися непоміченою в Діснейленді, одягнувши брюнетисту перуку та великі окуляри. А ще раніше, у 2024 році, вона також зраджувала блонду заради інкогніто-шопінгу в Беверлі-Гіллз зі своїм чоловіком Картером Реумом, з яким побралася у 2021 році.

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