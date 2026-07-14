64-летний Том Круз выглядит неузнаваемо в новой роли (фото, видео)

64-летний американский актёр Том Круз выглядит неузнаваемо в новой роли эксцентричного миллиардера в фильме "Диггер", который должен выйти осенью этого года.

Трейлер сатирической чёрной комедии Алехандро Гонсалеса Иньярриту вышел 13 июля и показывает, как актёр превратился в эксцентричного миллиардера по имени Диггер Роквелл.

Том Круз в фильме "Диггер"

У 64-летнего актёра седые волосы и протезы, что делает его старше и тяжелее, чем он выглядит обычно. На официальном постере фильма Круз одет в костюм и ковбойскую шляпу, держит лопату и стоит на глобусе.

Круз поделился фотографией в социальных сетях, написав: "Копай. Или умри. Диггер. Только в кинотеатрах с 2 октября".

Пользователи социальных сетей пишут в комментариях: "Это не может быть Том Круз", а кто-то добавил: "Ни в коем случае".

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Том Круз Фото: Warner Bros.

"Диггер" — это первый фильм Круза, не связанный с "Миссией невыполнимой" и "Лучшим стрелком", со времён фильма "Сделано в Америке" 2017 года, в котором он сыграл пилота коммерческой авиакомпании, ставшего наркоторговцем Барри Сила.

Том Круз Фото: Warner Bros.

О чем фильм

В фильме "Диггер", режиссером которого является четырехкратный лауреат премии "Оскар" Иньярриту, Круз играет нефтяного магната, стремящегося предотвратить масштабную глобальную экологическую катастрофу, которую он сам и вызвал.

Остальную часть актёрского состава составляют Сандра Хюллер, Джесси Племонс, Джон Гудман, Риз Ахмед, Майкл Стулбарг, Эмма Д’Арси и Роберт Джон Берк.

Круз говорил, что "Диггер" — это самый уникальный проект, за который он брался за всю свою карьеру.

Трейлер фильма "Диггер"

"У меня никогда не было ничего, что могло бы бросить мне такой вызов, и у Алехандро тоже не было ничего подобного, когда мы начинали", — заявил актер в интервью The Hollywood Reporter.

Иньярриту сказал, что Круз был его главным кандидатом на главную роль.

Фильм "Диггер" выйдет в прокат 2 октября.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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