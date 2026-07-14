64-річний Том Круз виглядає невпізнавано в новій ролі (фото, відео)

64-річний американський актор Том Круз виглядає невпізнанним у новій ролі ексцентричного мільярдера у фільмі "Діґґер", який має вийти восени цього року.

Трейлер сатиричної чорної комедії Алехандро Гонсалеса Іньярріту вийшов 13 липня і показує, як актор перетворився на ексцентричного мільярдера на ім'я Діґґер Роквелл.

Том Круз у фільмі "Діґґер"

64-річний актор має сиве волосся та протези, що робить його старшим та важчим, ніж його звичайний вигляд. На офіційному постері фільму Круз одягнений у костюм і ковбойський капелюх, тримає лопату та стоїть на глобусі.

Круз поділився зображенням у соціальних мережах, написавши: "Копай. Або помри. Діґґер. Тільки в кінотеатрах з 2 жовтня".

Користувачі соціальних мереж пишуть у коментарях: "Це не може бути Том Круз", а хтось додав: "Ні в якому разі".

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Том Круз Фото: Warner Bros.

"Діґґер" — це перший фільм Круза, який не пов’язаний з "Місією нездійсненною" та "Найкращим стрілцем", з часів фільму "Зроблено в Америці" 2017 року, в якому він зіграв пілота комерційної авіакомпанії, який став наркоторговцем Баррі Сіла.

Том Круз Фото: Warner Bros.

Про що фільм

У фільмі "Діґґер", режисером якого є чотириразовий володар премії "Оскар" Іньярріту, Круз грає нафтового барона, який прагне зупинити масштабну глобальну екологічну катастрофу, яку він сам спричинив.

Решту акторського складу складають Сандра Хюллер, Джессі Племонс, Джон Гудман, Різ Ахмед, Майкл Стулбарг, Емма Д’Арсі та Роберт Джон Берк.

Круз казав, що "Діґґер" — це найунікальніший проєкт, за який він брався у своїй кар’єрі.

Трейлер фільму "Діґґер"

"У мене ніколи не було нічого, що могло б кинути мені такий виклик, і Алехандро також не мав його, коли ми починали", — заявив актор для The Hollywood Reporter.

Іньярріту сказав, що Круз був його головним кандидатом на головну роль.

"Діґґер" вийде в кінотеатрах 2 жовтня.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Фокус розповідав, що відомо про зіркових сектантів у Голлівуді і не тільки. Один з них — легендарний Том Круз. Його шлюб з Кеті Голмс розпався саме через захоплення актора саєнтологією.