"Получайте удовольствие": 72-летняя Лайма Вайкуле резко высказалась о топливном кризисе в РФ

Известная латвийская эстрадная певица и актриса высказалась о ситуации с дефицитом бензина в России после прилета. По её словам, россиянам нужно понять причинно-следственную связь.

72-летняя Лайма Вайкуле с самого начала полномасштабного вторжения открыто поддерживает Украину и регулярно выступает против агрессии со стороны РФ. В новом интервью певица прокомментировала топливный кризис в соседней стране и призывает людей сделать выводы.

"Не нравится, что бензина нет. А почему его нет? Не подумали? Почему стало хуже? Ведь могло быть только лучше и лучше. Сколько денег потрачено на все эти бомбы, которые сбрасывают на Украину, разрушают дома и убивают людей. Это огромные деньги! За это время они могли бы проложить газ повсюду, построить дороги… Нет, живут только Москва и Питер. А остальные? Разве они не люди? Когда я пытаюсь их защитить, меня считают плохой. Так что же мне тогда делать? Буду молчать. Наслаждайтесь", – говорит артистка.

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Лайма Вайкуле о войне

Лайма Вайкуле с самого начала полномасштабного вторжения категорически осуждает агрессию России. Певица называет РФ страной-агрессором, прекратила с ней любые связи, а во время международных выступлений активно поддерживает Украину, призывая мировое сообщество предоставлять больше оружия: "Дайте Украине оружие, а музыку мы всегда споем".

Певица постоянно высказывается в поддержку украинцев, в частности, выступает с украинским флагом на своих концертах и включает в свой репертуар песни на украинском языке. Её яркий стиль отличается изысканностью, а самыми известными хитами являются "Вернисаж", "Ещё не вечер" и "Я вышла на Пикадилли".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лайму Вайкуле лишили бизнеса в России.

Певица снялась в рождественской праздничной рекламе сети супермаркетов. Компания АТБ после неоднозначной реакции выпустила официальное обращение и объяснила выбор участницы для участия в рекламной кампании.

Кроме того, Вайкуле вспомнила о знакомстве с президентом РФ Владимиром Путиным.