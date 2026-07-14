"Отримайте задоволення": 72-річна Лайма Вайкуле різко висловилась про паливну кризу в РФ

Відома латвійська естрадна співачка та акторка висловилась про ситуацію довкола дефіциту бензину в Росії після прильотів. За її словами, росіянам потрібно зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок.

72-річна Лайма Вайкуле від початку повномасштабного вторгнення відкрито підтримує Україну і регулярно виступає проти агресії РФ. У новому інтерв’ю для співачка прокоментувала паливну кризу в сусідній країні й закликає людей робити висновки.

"Не подобається, що бензину немає. А чому немає? Не подумали? Чому гірше стало? Коли могло бути тільки краще і краще. Скільки грошей витрачено на всі ці бомби, які запускаються по Україні, руйнують будинки і вбивають людей. Це величезні гроші! У цей час вони могли провести газ всюди, побудувати дороги… Ні, живе тільки Москва і Пітер. А інші? Не люди? Коли я намагаюся їх захистити, мене вважають поганою. То що тоді я можу? Буду мовчати. Отримайте задоволення", – каже артистка.

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Лайма Вайкуле про війну

Лайма Вайкуле від початку повномасштабного вторгнення категорично засуджує агресію Росії. Співачка називає РФ країною-агресоркою, припинила з нею будь-які зв'язки, а під час міжнародних виступів активно підтримує Україну, закликаючи світову спільноту надавати більше зброї: "Дайте Україні зброї, а музику ми завжди заспіваємо".

Виконавиця постійно висловлюється на підтримку українців, зокрема виступає з українським прапором на своїх концертах та додає пісні українською мовою до свого репертуару. Її яскравий стиль вирізняється вишуканістю, а найвідомішими хітами є "Вернисаж", "Еще не вечер" та "Я вышла на Пикадилли".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лайму Вайкуле залишили без бізнесу в Росії.

Співачка знялася в різдвяній святковій рекламі мережі супермаркетів. Компанія АТБ після неоднозначної реакції випустила офіційне звернення і пояснила вибір для участі в промо.

Крім того, Вайкуле пригадала знайомство з президентом РФ Володимиром Путіним.