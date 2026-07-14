Тина Кароль рассказала о профессии своего 17-летнего сына: где он живет (фото)

Украинская певица Тина Кароль рассказала, кем хочет стать её 17-летний сын Венианим, который учится за границей.

Юноша уже определился с будущей профессией и учится по соответствующему направлению в британской школе Repton School. По словам Тины, её единственный сын выбрал политологию и экономику и всё больше интересуется этими сферами. Об этом звезда рассказала в программе "Тур зірками".

Кем станет сын Тины Кароль

"Он определился с будущей профессией и уже начинает ее осваивать. Ведь в старших классах уже происходит распределение по специальностям. Веня — политолог и экономист. Многогранная личность — всё так, как хотела мама", — пошутила артистка.

Кроме того, парень продолжает развивать свои таланты, занимаясь украинскими народными танцами.

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"Его любовь к гопаку продолжается. Он выступал за"Говерлу", и они заняли первое место на конкурсе в Англии", — похвасталась звезда достижениями сына.

Кроме того, Кароль заговорила о личной жизни Вениамина, отметив, что сердце 17-летнего юноши пока свободно, и пошутила: "Я буду ужасной свекровью, так что даже не становитесь в очередь".

Тина Кароль с сыном Фото: Instagram tina_karol

Сын Тины Кароль

Вениамин учится в престижном учебном заведении на окраине Лондона — Repton Preparatory School. Он родился в семье певицы и продюсера Евгения Огира, скончавшегося в 2013 году от рака желудка.

Кароль ранее говорила, что её наследник — "очень тихий, скромный, не мажор". В Великобританию юноша уехал ещё в 2014 году, когда в стране началась война.

"Он очень тихий и скромный… Я очень не хотела, чтобы он рос как-то по-мажорски. Хотела, чтобы он был максимально приземлённым ребёнком", — рассказывала Тина.

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