Тіна Кароль розкрила професію 17-річного сина: де він живе (фото)

Українська співачка Тіна Кароль розсекретила, ким хоче стати її 17-річний син Веніанім, який навчається за кордоном.

Юнак уже визначився з майбутньою професією та навчається за відповідним напрямом у британській школі Repton School. За словами Тіни, її єдиний син обрав політологію та економіку і все більше цікавиться цими сферами. Про це зірка розповіла програмі "Тур зірками".

Ким буде син Тіни Кароль

"Він визначився з майбутньою професією та вже починає її отримувати. Тому що старші класи — це вже розподіл за спеціальностями. Веня —політолог і економіст. Змістовна особистість — все, як хотіла мама", — пожартувала артистка.

Окрім цього, хлопець продовжує розвивати свої таланти, займаючись українськими народними танцями.

"З гопаком продовжується його любов. Він виступав за "Говерлу", і вони вибороли перше місце на конкурсі в Англії", — похизувалася зірка здобутками сина.

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Також Кароль заговорила про особисте життя Веніаміна, зазначивши, що серце 17-річного юнака поки вільне, і пожартувала: "Я буду жахливою свекрухою, тож навіть не ставайте в чергу".

Тіна Кароль із сином Фото: Instagram tina_karol

Син Тіни Кароль

Веніамін навчається в престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Він народився в союзі співачки та продюсера Євгена Огіра, який помер у 2013 році через рак шлунку.

Кароль раніше казала, що її спадкоємець — "дуже тихий, скромний, не мажор". До Великої Британії юнак поїхав ще у 2014 році, коли в країні розпочалася війна.

"Він дуже тихий та скромний… Я дуже не хотіла, щоб він ріс якось по-мажорськи. Хотіла, щоб він був максимально приземленою дитиною", — розповідала Тіна.

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