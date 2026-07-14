Дочь Моники Беллуччи, которую скрывали от публики, открыла показ Dolce&Gabbana (видео)

16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Леони, которая до сих пор скрывалась от внимания общественности, открыла показ Dolce&Gabbana в Италии.

13 июля в сицилийском городе Таормина состоялось шоу Dolce&Gabbana Alta Moda, в ходе которого модный дом представил эксклюзивную линию женской одежды, каждая вещь из которой создается вручную в единственном экземпляре. Леони стала одной из моделей показа, а её звездная мама, как уже стало традицией, поделилась в соцсетях успехом дочери.

Леони Кассель открыла показ Dolce&Gabbana

16-летняя девушка открыла показ Alta Moda. Младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала на подиуме в Таормине, где была представлена коллекция среди садов Radicepura Botanical Park. Юная звезда вышла на подиум, усыпанная цветами с ног до головы.

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Известно, что Леони живет в Италии и Франции. Как и ее старшая сестра, она говорит на нескольких языках.

Леони Кассель

Другая дочь Беллуччи

Старшая дочь Моники и её бывшего мужа Венсана Касселя — Дева — родилась 12 сентября 2004 года. Она пошла по стопам матери — работает моделью и актрисой. Уже в подростковом возрасте юная звезда подписала контракт с Dolce&Gabbana. Также старшая дочь Беллуччи и Касселя появляется на обложках глянцевых журналов и участвует в показах мод.

К тому же Дева снялась в сериале Netflix "Гепард".

Дева Кассель Фото: Instagram/Deva Cassel

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дева Кассель появилась на публике со своим бойфрендом, 26-летним итальянским актёром Саулом Нанни.

21-летняя итало-французская модель и актриса посетила показ Dior в качестве давнего посла бренда.

Кроме того, Моника Беллуччи впервые высказалась о разрыве с Тимом Бертоном.