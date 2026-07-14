Дочка Моніки Беллуччі, яку ховали від публіки, відкрила показ Dolce&Gabbana (відео)
16-річна дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Леоні, яка ховалася від уваги публіки, відкрила показ Dolce&Gabbana в Італії.
13 липня в сицилійському місті Таорміна відбулося шоу Dolce&Gabbana Alta Moda, під час якого модний дім представив ексклюзивну лінію жіночого одягу, кожна річ з якої створюється вручну в єдиному екземплярі. Леоні стала однією з моделей показу, а її зіркова мама вже традиційно поділилася в соцмережах здобутком дочки.
Леоні Кассель відкрила показ Dolce&Gabbana
16-річна дівчина відкрила шоу Alta Moda. Менша дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя дебютувала на подіумі в Таорміні, де представили колекцію серед садів Radicepura Botanical Park. Юна зірка вийшла на подіум, всипана квітами з ніг до голови.
Відомо, що Леоні живе в Італії та Франції. Як і старша сестра, вона говорить кількома мовами.
Інша дочка Беллуччі
Старша дочка Моніки та її колишнього Венсана Касселя — Дева — народилася 12 вересня 2004 року. Вона пішла стопами матері — працює моделлю та акторкою. Уже в підлітковому віці юна зірка підписала контракт з Dolce&Gabbana. Також старша донька Беллуччі та Касселя з'являється на обкладинках глянцевих журналів і бере участь у показах мод.
До того ж, Дева знялася в серіалі від Netflix "Гепард".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Дева Кассель вийшла у світ зі своїм бойфрендом, 26-річним італійським актором Саулом Нанні.
- 21-річна італо-французька модель і акторка відвідала показ Dior як давня амбасадорка бренду.
Крім того, Моніка Беллуччі вперше висловилась про розрив з Тімом Бертоном.