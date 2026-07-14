Дочка Моніки Беллуччі, яку ховали від публіки, відкрила показ Dolce&Gabbana (відео)

16-річна дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Леоні, яка ховалася від уваги публіки, відкрила показ Dolce&Gabbana в Італії.

13 липня в сицилійському місті Таорміна відбулося шоу Dolce&Gabbana Alta Moda, під час якого модний дім представив ексклюзивну лінію жіночого одягу, кожна річ з якої створюється вручну в єдиному екземплярі. Леоні стала однією з моделей показу, а її зіркова мама вже традиційно поділилася в соцмережах здобутком дочки.

Леоні Кассель відкрила показ Dolce&Gabbana

16-річна дівчина відкрила шоу Alta Moda. Менша дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя дебютувала на подіумі в Таорміні, де представили колекцію серед садів Radicepura Botanical Park. Юна зірка вийшла на подіум, всипана квітами з ніг до голови.

Відомо, що Леоні живе в Італії та Франції. Як і старша сестра, вона говорить кількома мовами.

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Леоні Кассель

Інша дочка Беллуччі

Старша дочка Моніки та її колишнього Венсана Касселя — Дева — народилася 12 вересня 2004 року. Вона пішла стопами матері — працює моделлю та акторкою. Уже в підлітковому віці юна зірка підписала контракт з Dolce&Gabbana. Також старша донька Беллуччі та Касселя з'являється на обкладинках глянцевих журналів і бере участь у показах мод.

До того ж, Дева знялася в серіалі від Netflix "Гепард".

Дева Кассель Фото: Instagram/Deva Cassel

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дева Кассель вийшла у світ зі своїм бойфрендом, 26-річним італійським актором Саулом Нанні.

21-річна італо-французька модель і акторка відвідала показ Dior як давня амбасадорка бренду.

Крім того, Моніка Беллуччі вперше висловилась про розрив з Тімом Бертоном.