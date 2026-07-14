35-летняя умершая актриса, которая жила на улице, оставила после себя $400 тысяч

Актриса Дэйви Чейз, известная озвучкой Лило в мультфильме "Лило и Стич" и ролью Самары в фильме ужасов "Звонок", скончалась в прошлом месяце, не оставив завещания. Её мать Кэти Чейз подала в суд Лос-Анджелеса ходатайство об управлении имуществом дочери, оцениваемым примерно в 400 тысяч долларов.

Согласно представленным в суд документам, наследство Дэйви Чейз состоит исключительно из движимого имущества на сумму около 400 тысяч долларов — недвижимости в нем не указано. Об этом свидетельствуют документы, полученные изданием People.

Поскольку Чейз не оставила завещания, её мать, Кэти, обратилась в суд с просьбой назначить её администратором наследства. Кэти также попросила разрешить ей управлять имуществом по упрощённой процедуре в соответствии с законом о независимом управлении наследством и утвердить залог в размере 400 тысяч долларов.

Рассмотрение дела в суде назначено на 12 августа.

Смерть Дэйви Чейза

Чейз скончалась в Лос-Анджелесе 16 июня в возрасте 35 лет. На момент смерти у неё не было постоянного места жительства, а в документах в качестве последнего известного адреса указан город Чатсворт в Калифорнии.

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Актриса Дэйви Чейз, известная по озвучиванию Лило в мультфильме "Лило и Стич" Фото: Instagram

Актриса никогда не была замужем и не имела детей. Среди тех, кто пережил её, — мать Кэти и отец Джон Швалье.

Кэти Чейз в письменной форме подтвердила, что осознает обязанности, возлагаемые на неё в случае назначения личным представителем наследства: сохранение активов, уведомление кредиторов, ведение финансовой отчётности и представление в суд описи имущества.

Борьба Дэйви

Согласно заключению судебно-медицинских экспертов, причиной смерти актрисы стал СПИД, а хроническое употребление нескольких психоактивных веществ было указано в качестве сопутствующего значимого фактора. Последние годы жизни Чейз провела в борьбе с зависимостью и без постоянного жилья, проживая в районе Скид-Роу в Лос-Анджелесе.

Дэйви Чейз со своим парнем Фото: соцсети

В интервью изданию Daily Mail в июне мать актрисы рассказала, что проблемы с наркотиками начались после аварии на мотоцикле в 2016 году, когда дочери прописали обезболивающие препараты. По словам Кэти, дочь начала искать наркотики и общаться не с теми людьми.

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