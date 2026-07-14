35-річна померла акторка, яка жила на вулиці, залишила після себе $400 тисяч

Акторка Дейві Чейз, відома озвучуванням Ліло в мультфільмі "Ліло і Стіч" та роллю Самари в фільмі жахів "Дзвінок", померла минулого місяця, не залишивши заповіту. Її мати Кеті Чейз подала до суду Лос-Анджелеса клопотання про управління майном доньки, оціненим приблизно в $400 тисяч.

Згідно з поданими до суду документами, спадщина Дейві Чейз складається виключно з рухомого майна на суму близько 400 тисяч доларів – нерухомості за нею не значиться. Про це свідчать документи, отримані виданням People.

Оскільки Чейз не залишила заповіту, її мати, Кеті, звернулася до суду з проханням призначити її адміністраторкою спадщини. Кеті також попросила дозволити їй керувати майном за спрощеною процедурою відповідно до закону про незалежне управління спадщиною та затвердити заставу в розмірі $400 тисяч.

Розгляд справи в суді призначено на 12 серпня.

Смерть Дейві Чейз

Чейз померла в Лос-Анджелесі 16 червня у віці 35 років. На момент смерті вона не мала постійного житла, а останньою відомою адресою в паперах вказано місто Чатсворт у Каліфорнії.

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Акторка Дейві Чейз, відома озвучуванням Ліло в мультфільмі "Ліло і Стіч" Фото: Instagram

Акторка ніколи не була одружена і не мала дітей. Серед тих, хто її пережив, – мати Кеті та батько Джон Швальє.

Кеті Чейз письмово підтвердила, що усвідомлює обов'язки, які на неї покладаються у разі призначення особистою представницею спадщини: збереження активів, повідомлення кредиторів, ведення фінансової звітності та подання до суду опису майна.

Боротьба Дейві

За висновком судмедекспертів, причиною смерті акторки став СНІД, а хронічне вживання кількох психоактивних речовин зазначили як супутній значущий фактор. Останні роки життя Чейз провела в боротьбі із залежністю та без постійного житла, мешкаючи на Skid Row у Лос-Анджелесі.

Дейві Чейз зі своїм бойфрендом Фото: соцмережі

В інтерв'ю виданню Daily Mail у червні мати акторки розповіла, що проблеми з наркотиками почалися після аварії на мотоциклі у 2016 році, коли доньці прописали знеболювальні препарати. За словами Кеті, донька почала шукати наркотики та спілкуватися не з тими людьми.

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