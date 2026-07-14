43-летняя кинозвезда без макияжа показала, как работает на огороде (фото)
Популярная телеведущая Людмила Барбир удивила подписчиков, временно сменив изысканные студийные платья на простую домашнюю одежду, чтобы помочь маме на огороде. 43-летняя звезда экрана с удовольствием присоединилась к сбору обильного урожая и показала поклонникам уютные сельские будни.
В своих Insta-stories знаменитость подробно продемонстрировала результаты семейного труда, ведь в этом году на маминых грядках особенно хорошо уродились помидоры и огурцы. Людмила заверила подписчиков, что самые вкусные овощи растут именно на родительском огороде, и сразу же подтвердила свои слова, с аппетитом хрустнув одним свежим огурцом прямо с куста.
Ведущая также поделилась планами по использованию собранного урожая. Она решила рационально сортировать овощи, поэтому более крупные плоды сразу же отложила для свежих летних салатов, а более мелкие и хрустящие отобрала для консервирования в банки на зиму.
"Самые вкусные огурцы у мамы на огороде", — поделилась своими эмоциями звезда.
Напомним, ранее "Фокус" писал, что:
- 25 сентября 2025 года во время прямой трансляции утренней программы "Завтрак с 1+1" произошла непредвиденная ситуация. У опытной телеведущей Людмилы Барбир внезапно отвалился микрофон.
- В прошлом году украинец решился на переезд и купил дом в Одесской области. Покупка обошлась ему в 7 тысяч долларов. В целом стартовые инвестиции вместе с мелкими расходами составили около 9 тысяч долларов, однако теперь он зарабатывает на огороде.
Кроме того, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк эмоционально отреагировала на материал нашего издания, посвященный звездным парам с заметной разницей в возрасте. Знаменитость оставила выразительный комментарий в соцсети, показав, что тема её личной жизни остаётся крайне деликатной.