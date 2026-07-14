43-річна зірка екрану без макіяжу показала, як працює на городі (фото)

Популярна телеведуча Людмила Барбір здивувала підписників, тимчасово змінивши вишукані студійні сукні на простий домашній одяг задля допомоги мамі на городі. 43-річна зірка екрану залюбки долучилася до збору багатого врожаю та показала шанувальникам затишні сільські будні.

У своїх Insta-stories знаменитість детально продемонструвала результати сімейної праці, адже цього року на маминих грядках особливо добре вродили помідори та огірки. Людмила запевнила підписників, що найсмачніші овочі ростуть саме на батьківському городі, і одразу ж підтвердила свої слова, з апетитом схрумавши один свіжий огірок прямо з куща.

Людмила Барбір на городі Фото: Instagram

Ведуча також поділилася господарськими планами на зібраний врожай. Вона вирішила раціонально сортувати овочі, тому крупніші плоди одразу призначила для свіжих літніх салатів, а дрібніші та хрусткі відібрала для консервації у банки на зиму.

"Найсмачніші огірки у мами на городі", — поділилася емоціями зірка.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

25 вересня 2025 року під час прямої трансляції ранкової програми "Сніданок з 1+1" сталася непередбачувана ситуація. У досвідченої телеведучої Людмили Барбір раптово відпав мікрофон.

Минулого року українець зважився на переїзд і придбав хату в Одеській області. Покупка обійшлася йому у $7 тисяч. Загалом стартові інвестиції разом із дрібними витратами склали близько $9 тисяч, однак тепер він заробляє на городі.

Крім того, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк емоційно відреагувала на матеріал нашого видання, присвячений зірковим парам із помітною різницею у віці. Знаменитість залишила експресивний коментар у соцмережі, продемонструвавши, що тема її особистого життя залишається вкрай чутливою.